сегодня



PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?



Jacoby Shaddix в недавнем интервью коснулся темы исполнения PAPA ROACH кавер-версии хита AEROSMITH "Sweet Emotion" в рамках программы MTV 2002 года "mtvICON: Aerosmith", которая часто попадает в подборки худших кавер-версий в истории.



«И вот MTV в своё время попросило нас сделать эту вещь в честь AEROSMITH. И что это была за песня? "Sweet Emotion". Они сказали: "Мы хотим, чтобы вы исполнили "Sweet Emotion". И я ответил: "Давайте". Но это, как бы, серьёзная песня. А мы просто продрались сквозь неё наобум. Всё было плохо. Это было не очень здорово».



На вопрос о том, удалось ли ему и его коллегам по группе PAPA ROACH пообщаться с участниками AEROSMITH после выступления, Jacoby ответил:



«Вышло довольно забавно, потому что наш тогдашний барабанщик [Dave Buckner] в итоге женился на Mia'е [Tyler], одной из дочерей Steven'a Tyler'a. И наше выступление стало началом отношений, которые возникли в тот момент».



Возвращаясь к реакции AEROSMITH на исполнение PAPA ROACH песни "Sweet Emotion", Shaddix сказал:



«Могу сказать, что их реакция была похожа на: "Хм, это было шумно". Мы были молодыми тупицами, играющими, как бы сказать, ню-металл. Мы не были классическими рокерами, понимаете? И мы старались изо всех сил, но получилось недостаточно хорошо. Просто не получилось».



На съёмках "mtvICON: Aerosmith" гитарист PAPA ROACH Jerry Horton признался, что немного нервничал перед выходом на сцену перед AEROSMITH:



«Обычно я не нервничаю. Но одно дело — кавер-версия, другое дело — кавер-версия, когда сами авторы её слушают».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 505

