Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 15
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 14
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»



zoom
Jacoby Shaddix в одном из недавних интервью обсудил что, по его мнению, является самым большим заблуждением в отношении психического здоровья:

«Я бы сказал, что одно из самых больших заблуждений —- это то, что люди не хотят слышать об этом, о ваших проблемах или о вашей борьбе. «Я не хочу причинять им неудобства тем, через что я прохожу». В девяти случаях из десяти, если рядом с вами есть человек, который действительно заботится о вас и любит вас, он будет сидеть и слушать, а также поможет вам разобраться с проблемой.

За свою жизнь я пережил немало самоубийств друзей и членов семьи. Я постоянно сталкиваюсь с этим с подросткового возраста. А сейчас ситуация накалилась до предела. И именно поэтому я пишу рэп об этом, потому что нам нужно об этом поговорить. Я считаю, что именно тогда тьма начинает терять свою силу, когда ты начинаешь говорить о своей тьме, потому что когда ты несешь эту тьму, если ты проливаешь на нее свет, то с этим не может сравниться ничто.

Мне пришлось позволить себе быть уязвимым и получить помощь, и я уверен, что это пугающее состояние. Я знаю, что это страшно — сказать: «Мне плохо». И я несколько раз в своей жизни доходил до этого момента. И, к счастью, рядом со мной были люди, которые говорили: «Мы справимся с этим, Cobe. Давай поговорим об этом». И для меня очень важно то, что благодаря моему выздоровлению — я бросил бутылку более 12 лет назад — и процессу очищения от наслоений, уязвимости, открытости и честности, я смог решить некоторые из огромных проблем, которые были в моей жизни, и найти в них какой-то смысл, а также прийти к пониманию того, что жизнь должна быть — она не должна быть сплошной болью, но в жизни боль необходима. Это отличный учитель. Просто когда боль становится всепоглощающей и доминирует в вашей жизни, это очень пугающее».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом