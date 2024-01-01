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Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»



Jacoby Shaddix в одном из недавних интервью обсудил что, по его мнению, является самым большим заблуждением в отношении психического здоровья:



«Я бы сказал, что одно из самых больших заблуждений —- это то, что люди не хотят слышать об этом, о ваших проблемах или о вашей борьбе. «Я не хочу причинять им неудобства тем, через что я прохожу». В девяти случаях из десяти, если рядом с вами есть человек, который действительно заботится о вас и любит вас, он будет сидеть и слушать, а также поможет вам разобраться с проблемой.



За свою жизнь я пережил немало самоубийств друзей и членов семьи. Я постоянно сталкиваюсь с этим с подросткового возраста. А сейчас ситуация накалилась до предела. И именно поэтому я пишу рэп об этом, потому что нам нужно об этом поговорить. Я считаю, что именно тогда тьма начинает терять свою силу, когда ты начинаешь говорить о своей тьме, потому что когда ты несешь эту тьму, если ты проливаешь на нее свет, то с этим не может сравниться ничто.



Мне пришлось позволить себе быть уязвимым и получить помощь, и я уверен, что это пугающее состояние. Я знаю, что это страшно — сказать: «Мне плохо». И я несколько раз в своей жизни доходил до этого момента. И, к счастью, рядом со мной были люди, которые говорили: «Мы справимся с этим, Cobe. Давай поговорим об этом». И для меня очень важно то, что благодаря моему выздоровлению — я бросил бутылку более 12 лет назад — и процессу очищения от наслоений, уязвимости, открытости и честности, я смог решить некоторые из огромных проблем, которые были в моей жизни, и найти в них какой-то смысл, а также прийти к пониманию того, что жизнь должна быть — она не должна быть сплошной болью, но в жизни боль необходима. Это отличный учитель. Просто когда боль становится всепоглощающей и доминирует в вашей жизни, это очень пугающее».







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