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Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH



Калифорнийские рокеры PAPA ROACH исполнили песню "Dead Cell" во время онлайн-выступления, которое они назвали "Infest In-Studio". Прямая трансляция события состоялась 20 июня из Сакраменто.





























































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