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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
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Papa Roach

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25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

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29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

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12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

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30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

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24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»



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Tobin Esperance в рамках недавней беседы ответил на вопрос, где он и коллеги по группе продолжают черпать вдохновение:

«На самом деле всё сводится к тому, что мы очень признательны за то, что на протяжении всей нашей карьеры мы сохраняли вдохновение и желание создавать музыку. Неважно, станет ли песня номером один или нет, просто если людям нравится музыка, это дополнительный бонус, но главное — что мы с удовольствием джемуем и пишем новые песни... Мы не из тех групп, которые стремятся повторять одно и то же и жить за счёт успеха ранних хитов или чего-то подобного. Мы всё ещё получаем удовольствие от записи альбомов, сочинения новых песен и гастролей после стольких лет — это просто потрясающе. И я всё ещё готов — я уже думаю о том, что мы будем делать дальше. Я очень хочу попасть в студию и записать несколько новых песен, что я надеюсь сделать в этом году, в конце этого года».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 авг 2022
o
olly71
Ну в кайф не в кайф а и писать и какать надо регулярно иначе беда.

просмотров: 208

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