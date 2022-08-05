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Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»



Tobin Esperance в рамках недавней беседы ответил на вопрос, где он и коллеги по группе продолжают черпать вдохновение:



«На самом деле всё сводится к тому, что мы очень признательны за то, что на протяжении всей нашей карьеры мы сохраняли вдохновение и желание создавать музыку. Неважно, станет ли песня номером один или нет, просто если людям нравится музыка, это дополнительный бонус, но главное — что мы с удовольствием джемуем и пишем новые песни... Мы не из тех групп, которые стремятся повторять одно и то же и жить за счёт успеха ранних хитов или чего-то подобного. Мы всё ещё получаем удовольствие от записи альбомов, сочинения новых песен и гастролей после стольких лет — это просто потрясающе. И я всё ещё готов — я уже думаю о том, что мы будем делать дальше. Я очень хочу попасть в студию и записать несколько новых песен, что я надеюсь сделать в этом году, в конце этого года».







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