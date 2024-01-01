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Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025



Jacoby Shaddix в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли ждать нового альбома PAPA ROACH в 2025:



«Определенно. В какой-то момент в следующем году выйдет новый альбом. Возможно, это произойдет не раньше окончания года. Но мы очень гордимся тем, что сделали. И я думаю, что фанаты будут удивлены. Фанаты, которые придут на концерты, тоже будут удивлены тем, что мы делаем. Так что это будет прекрасное времяпровождение.



По мере того как мы развиваем музыку и продвигаемся вперед, никогда не знаешь, что произойдет в студии. И я должен сказать вам, что то, что произошло в студии в этот раз, было просто потрясающим.



Мы добились большого успеха с нашим [последним] альбомом 2022 года „Ego Trip“, особенно в Америке, а также в Германии, мы добились больших успехов с этой пластинкой, и это была одна из тех работ, которые очень понравились нашим поклонникам. И теперь мы используем этот импульс, возвращаемся в студию и снова творим, это отличное ощущение».





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