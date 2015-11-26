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Papa Roach

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14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

17 июн 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

30 май 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 май 2019 : 		 PAPA ROACH планируют отметить юбилей

4 май 2019 : 		 Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»

8 апр 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»

26 мар 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

27 сен 2018 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме

5 сен 2018 : 		 PAPA ROACH: «85% альбома готово!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH
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|||| 14 июн 2020

PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"



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PAPA ROACH двадцатого июня отыграют новый социально дистанцированный концерт, "Infest In-Studio", в рамках которого будет целиком исполнен материал альбома "Infest" в честь двадцатилетия с момента его выпуска.

«Мы уже просто не можем без выступлений. Однажды (это было в Лондоне в 2015 году) мы уже играли целиком материал этого альбома и решили на двадцатилетие донести его в каждый дом и отлично отметить двадцать лет с момента выпуска этой пластинки!» — говорит Jacoby Shaddix.

PAPA ROACH To Perform Entire 'Infest' Album During 'Infest In-Studio' Livestream




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