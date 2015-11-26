14 июн 2020



PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"



PAPA ROACH двадцатого июня отыграют новый социально дистанцированный концерт, "Infest In-Studio", в рамках которого будет целиком исполнен материал альбома "Infest" в честь двадцатилетия с момента его выпуска.



«Мы уже просто не можем без выступлений. Однажды (это было в Лондоне в 2015 году) мы уже играли целиком материал этого альбома и решили на двадцатилетие донести его в каждый дом и отлично отметить двадцать лет с момента выпуска этой пластинки!» — говорит Jacoby Shaddix.











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