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Вокалист PAPA ROACH : «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью сингапурскому сайту LAMC Productions поговорил о протестах в США:



«Расовые волнения происходят здесь с самого основания Америки. Давайте не будем себя обманывать. Всё это пронизывает культуру и цивилизацию с момента основания. И как люди мы несём ответственность за то, чтобы возвысить себя в нашей мысли, в нашем разуме, в том, как мы воспринимаем наши мысли и чувства.



Очень жаль, что расизм существует. Я вырос в Калифорнии, и я никогда не был расистом — этого не было в моей крови. Я всегда был человеком, который говорил: "Давайте объединимся". И таким был мой настрой с детства.



Я сердечно отношусь к сообществу чернокожих, потому что для них это была тяжёлая битва. И мы должны воодушевить наших братьев и сестер — точка. И даже в начале этой пандемии президент Соединённых Штатов говорил: "О, это китайский вирус", и с его помощью всё это больше акцентировалось на расовом вопросе. А мы же просто говорим: "Эй, чувак, мы не можем так обращаться с нашими американцами азиатского происхождения, мы не можем так обращаться с нашими людьми — мы так не делаем".



Я пытаюсь жить на более высоком уровне резонанса человеческого бытия и просто относиться к людям хорошо и уважать их, относиться к людям с любовью, благородством и добротой. Но в данный момент ситуация ухудшается. Сейчас время афроамериканцев быть услышанными, потому что они говорят об этом долгие годы, а остальные продолжают отрицать существование этих проблем. И это абсолютно неуважительно. Я не готов с этим мириться. Так что я выступаю с моими цветными братьями и сёстрами, вот и всё.



Я много молился на этот счёт, потому что я пытаюсь понять свою роль в обществе, когда дело доходит до чего-то подобного. И я считаю, что меня послали сюда, чтобы помочь сплотить людей и стать миротворцем. Вот как я себя представляю. Потому что этого хотят все — все хотят мира и здравого смысла. Сейчас так много разногласий, политических [и] культурных. Вы сами можете это ощутить. И это просто безобразие.



Я с таким же настроем и выхожу на улицу... Я поднялся на днях к Капитолию, там был афроамериканец, который пытался сделать себяшечку с поднятым в небо кулаком. И я говорю: "Эй, приятель, ты хочешь, чтобы я сделал это фото для тебя, чувак? Я справлюсь с этим". А он такой: "Конечно, чувак". И я сказал ему прямо: "Чувак, мне просто нужно, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я не знаю тебя, но я люблю тебя". И он просто по-доброму на меня посмотрел, типа: "Это круто, чувак". И я просто считаю, что если мы найдём способ просто любить и принимать друг друга, это возвысит нас как народ, как человеческую расу. И я считаю, что некоторые из нас готовы к этому, некоторые из нас живут так уже много лет, а некоторые люди не готовы к подобному».













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