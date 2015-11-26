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Papa Roach

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25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

17 июн 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

30 май 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 май 2019 : 		 PAPA ROACH планируют отметить юбилей

4 май 2019 : 		 Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»

8 апр 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»

26 мар 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью сингапурскому сайту LAMC Productions поговорил о протестах в США:

«Расовые волнения происходят здесь с самого основания Америки. Давайте не будем себя обманывать. Всё это пронизывает культуру и цивилизацию с момента основания. И как люди мы несём ответственность за то, чтобы возвысить себя в нашей мысли, в нашем разуме, в том, как мы воспринимаем наши мысли и чувства.

Очень жаль, что расизм существует. Я вырос в Калифорнии, и я никогда не был расистом — этого не было в моей крови. Я всегда был человеком, который говорил: "Давайте объединимся". И таким был мой настрой с детства.

Я сердечно отношусь к сообществу чернокожих, потому что для них это была тяжёлая битва. И мы должны воодушевить наших братьев и сестер — точка. И даже в начале этой пандемии президент Соединённых Штатов говорил: "О, это китайский вирус", и с его помощью всё это больше акцентировалось на расовом вопросе. А мы же просто говорим: "Эй, чувак, мы не можем так обращаться с нашими американцами азиатского происхождения, мы не можем так обращаться с нашими людьми — мы так не делаем".

Я пытаюсь жить на более высоком уровне резонанса человеческого бытия и просто относиться к людям хорошо и уважать их, относиться к людям с любовью, благородством и добротой. Но в данный момент ситуация ухудшается. Сейчас время афроамериканцев быть услышанными, потому что они говорят об этом долгие годы, а остальные продолжают отрицать существование этих проблем. И это абсолютно неуважительно. Я не готов с этим мириться. Так что я выступаю с моими цветными братьями и сёстрами, вот и всё.

Я много молился на этот счёт, потому что я пытаюсь понять свою роль в обществе, когда дело доходит до чего-то подобного. И я считаю, что меня послали сюда, чтобы помочь сплотить людей и стать миротворцем. Вот как я себя представляю. Потому что этого хотят все — все хотят мира и здравого смысла. Сейчас так много разногласий, политических [и] культурных. Вы сами можете это ощутить. И это просто безобразие.

Я с таким же настроем и выхожу на улицу... Я поднялся на днях к Капитолию, там был афроамериканец, который пытался сделать себяшечку с поднятым в небо кулаком. И я говорю: "Эй, приятель, ты хочешь, чтобы я сделал это фото для тебя, чувак? Я справлюсь с этим". А он такой: "Конечно, чувак". И я сказал ему прямо: "Чувак, мне просто нужно, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я не знаю тебя, но я люблю тебя". И он просто по-доброму на меня посмотрел, типа: "Это круто, чувак". И я просто считаю, что если мы найдём способ просто любить и принимать друг друга, это возвысит нас как народ, как человеческую расу. И я считаю, что некоторые из нас готовы к этому, некоторые из нас живут так уже много лет, а некоторые люди не готовы к подобному».

PAPA ROACH





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