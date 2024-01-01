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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
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Papa Roach

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PAPA ROACH готовят песню



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Гитарист PAPA ROACH Jerry Horton ответил на вопрос, планирует ли группа релиз нового материала в новом году:

«Мы хотим выпустить новый трек перед туром. Я не могу сказать точно когда, но точно перед туром будет. И это будет настоящий хитяра».

На вопрос о том, будет ли группа выпускать синглы или альбом, он сказал:

«На самом деле это будет и то, и другое. Возможно, мы будем выпускать песню за песней в преддверии выхода альбома, но мы не собираемся выпускать всю пластинку сразу... Поскольку мы сами себе лейбл, нам никто не указывает, что делать. И я не знаю, хорошо это или плохо, но мы просто попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Но, да, мы будем выпускать синглы, как это обычно бывает, а потом уже разберемся, что к чему».




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