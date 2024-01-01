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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
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Papa Roach

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Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными».



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JACOBY SHADDIX в недавней беседе обсудил то, как группа эволюционировала с годами:

«У нас был тот еще путь, включая несколько весьма темных этапов. И когда мы выпустили "Crooked Teeth", на нем был сингл "Help", который просто катапультировал нас в новое пространство. И мы начали работать с двумя более молодыми продюсерами. Мы приложили усилия и думали: "Эй, мы работали со всеми великими, одними из величайших рок-продюсеров, Brendan O'Brien, Howard Benson, не говоря уже о других". И я подумал: "Хорошо, мы многому у них научились, но куда нам двигаться дальше?" И для нас это было что-то вроде "Хорошо, давайте найдем молодых талантов в андеграунде", потому что мы так многому научились, записывая пластинки, что знаем, что нам нужно делать, когда мы в студии. И поэтому было приятно встретиться с молодыми, которые заявили: "Йоу, давайте встряхнемся и сделаем все заново". И мы, типа, "Вот о чем мы говорим. Мы ищем именно такую энергию". Потому что иногда ты сидишь в комнате с продюсером, у тебя есть идея, а они такие: "О, такого еще не было". И я в ответ: "Да, с нами такого никогда не делали. Мы должны пойти и попробовать". В комнате царил дух авантюризма, и мы подумали: "Наконец-то. Эти ребята все уловили".

Последние несколько лет для нас был отличный период, мы постоянно пытались встряхнуться и сделать что-то такое, что было бы аутентичным, но в то же время заходило бы на новую территорию. И да, на последней пластинке у нас было четыре сингла № 1, и это просто поразило меня, особенно если учесть, что мы сами занимаемся выпуском альбомов. Для нас это был смелый, отважный шаг. Но мы были готовы к нему. И делать музыку, которая до сих пор вызывает настоящий и аутентичный отклик, — это то, что я представлял себе, когда был маленьким ребенком. Я всегда был большим поклонником FAITH NO MORE и RED HOT CHILI PEPPERS. Особенно RED HOT CHILI PEPPERS проделали огромную работу, взяв своих фанатов в увлекательное путешествие вместе с собой. И это было нашей целью — постараться оставаться актуальными, но при этом сохранять аутентичность. Не актуальным и обычным — актуальным и аутентичным. И это был вызов, чувак. Я был к нему готов!

Мы только что отправились в студию, и сейчас у нас есть восемь песен. И я такой: "О, просто подождите. Мы еще зажжОм, чувак!". Не могу дождаться, когда же мы разрядим нашу пушку!»




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