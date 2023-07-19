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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 51
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 18
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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*

Papa Roach

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19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH
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|||| сегодня

PAPA ROACH выступили в небольшом клубе



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PAPA ROACH сыграли в клубе Bottom Lounge на 700 человек — видео доступно ниже.






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19 июл 2023
E
Evil3062
и что теперь? какой ужас, на 700, не 7000, как же жить дальше?
Like!2
19 июл 2023
n
nabastak_
Фигасе небольшой.
Был паре клубов, но там и близко несколько сотен не набиралось.
19 июл 2023
G
GlowoErzum
Интересно сколько стоили билеты.

просмотров: 586

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