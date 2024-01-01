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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 58
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 24
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Papa Roach

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3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»
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|||| сегодня

CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH



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PAPA ROACH второго августа представят новую версию композиции "Leave A Light On (Talk Away The Dark)", на этот раз при участии CARRIE UNDERWOOD

WeвЂ™re continuing the mission to raise awareness for suicide prevention and the @afspnationalвЂ™s "Talk Away The Dark" campaign, now with the incredible Carrie Underwood by our side.






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