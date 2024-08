сегодня



CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH



PAPA ROACH второго августа представят новую версию композиции "Leave A Light On (Talk Away The Dark)", на этот раз при участии CARRIE UNDERWOOD









We’re continuing the mission to raise awareness for suicide prevention and the @afspnational ’s "Talk Away The Dark" campaign, now with the incredible Carrie Underwood by our side.





+0 -0



просмотров: 64