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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 61
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 44
*Новая песня KERRY KING 40
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 40
*Возвращение THE KOVENANT 28
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*

Papa Roach

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6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

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|||| 6 фев 2024

Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»



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JACOBY SHADDIX в интервью 99.7 The Blitz рассказал о планах группы на этот год:

«Сейчас, в начале года, мы работаем над кучей новой музыки. Так что, по сути, мы оттягиваем рогатку назад. 2025 год будет для PAPA ROACH знаменательным. Это 25-я годовщина нашего первого альбома "Infest". У нас выйдет книга, пройдут туры. И у нас есть целая партия новой музыки, которую мы собираемся выпустить. Так что новая музыка появится, вероятно, ближе к концу года — в третьем или четвертом квартале.

Хорошо немного успокоиться перед бурей, поэтому я использую этот год и собираюсь создавать огромное количество музыки, писать для PAPA ROACH, писать с другими артистами и просто быть настолько креативным, насколько это возможно!»




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