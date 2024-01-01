6 фев 2024



Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»



JACOBY SHADDIX в интервью 99.7 The Blitz рассказал о планах группы на этот год:



«Сейчас, в начале года, мы работаем над кучей новой музыки. Так что, по сути, мы оттягиваем рогатку назад. 2025 год будет для PAPA ROACH знаменательным. Это 25-я годовщина нашего первого альбома "Infest". У нас выйдет книга, пройдут туры. И у нас есть целая партия новой музыки, которую мы собираемся выпустить. Так что новая музыка появится, вероятно, ближе к концу года — в третьем или четвертом квартале.



Хорошо немного успокоиться перед бурей, поэтому я использую этот год и собираюсь создавать огромное количество музыки, писать для PAPA ROACH, писать с другими артистами и просто быть настолько креативным, насколько это возможно!»







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