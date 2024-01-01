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PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC



PAPA ROACH сообщили о заключении контракта с WASSERMAN MUSIC на представление их музыки по всему миру за исключением Канады:



«С тех пор как началась пандемия, мы по-настоящему укрепили свои позиции и поверили, что сами управляем своей судьбой. Мы основали свой собственный лейбл, наняли правильные команды и нашли отличную нишу в социальных сетях, где встречаются наша музыка, наши личности и наши фанаты. Компания полного цикла, которая понимает наше видение и может помочь нам сориентироваться в мультимедийном ландшафте, очень важна. Следующий год принесет много сюрпризов!»



Среди клиентов Wasserman Music такие артисты как Kenny Chesney, COLDPLAY, DEFTONES, Drake, Billie Eilish, IMAGINE DRAGONS, Kendrick Lamar, MY CHEMICAL ROMANCE, RISE AGAINST, Ed Sheeran, SUM 41, SZA, TURNSTILE и другие.







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