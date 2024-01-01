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*Новая песня KERRY KING 51
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
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Papa Roach

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13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC



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PAPA ROACH сообщили о заключении контракта с WASSERMAN MUSIC на представление их музыки по всему миру за исключением Канады:

«С тех пор как началась пандемия, мы по-настоящему укрепили свои позиции и поверили, что сами управляем своей судьбой. Мы основали свой собственный лейбл, наняли правильные команды и нашли отличную нишу в социальных сетях, где встречаются наша музыка, наши личности и наши фанаты. Компания полного цикла, которая понимает наше видение и может помочь нам сориентироваться в мультимедийном ландшафте, очень важна. Следующий год принесет много сюрпризов!»

Среди клиентов Wasserman Music такие артисты как Kenny Chesney, COLDPLAY, DEFTONES, Drake, Billie Eilish, IMAGINE DRAGONS, Kendrick Lamar, MY CHEMICAL ROMANCE, RISE AGAINST, Ed Sheeran, SUM 41, SZA, TURNSTILE и другие.




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