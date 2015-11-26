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Вокалист PAPA ROACH : «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»



Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«Мы всегда пытаемся поднять планку. Мы всегда пытаемся перенести рок в будущее. Мы всегда стараемся быть впереди и всегда идём в ногу со временем. И иногда мы попадаем в цель, а иногда промахиваемся. Но я говорю вам, что в этот раз, я думаю, мы попали в точку. Я просто в восторге. Я скажу так: если мы когда-либо и делали рок-альбом, достойный "Грэмми", то это он — совершенно точно.



Я думаю, что процесс создания этой пластинки мы начали правильно. Мы были заперты на карантине, а потом мы просто продолжали общаться друг с другом по FaceTime, звонить друг другу: "Чувак, я схожу с ума". И тут Tobin [Esperance, басист PAPA ROACH] звонит мне: "Братан, что нам делать, чувак? Мы должны что-то сделать. Мы должны заняться творчеством". И вот мы все заперлись в одном доме на юге, в местечке под названием Темекула, пробыли там месяц и просто начали писать музыку. И это было похоже на открытие шлюза. И так было 24 часа 7 дней в неделю — буквально 24 часа в сутки звучала музыка, будь то редактирование, инжиниринг, сочинение, запись или трекинг. И к тому времени, когда мы закончили этот процесс, мы все уезжали в состоянии, как будто нас просто уничтожили. У нас не осталось энергии. Всем нужно было просто вернуться домой и восстановить силы. Но это был такой замечательный опыт сплочения для ребят, наших продюсеров и инженеров, и просто особенное время в нашей жизни. И между нами было разрушено много стен в эмоциональном плане, благодаря чему получилась отличная музыка. В процессе работы мы высказали некоторые претензии, прошли через некоторые вещи вместе и вышли на другую сторону процесса записи с чувством: "Чувак, мы только что прошли через ад и рай, чтобы сделать эту запись. У нас вышло что-то особенное". И это поистине потрясающе!»







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