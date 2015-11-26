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Papa Roach

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16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»



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Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:

«Мы всегда пытаемся поднять планку. Мы всегда пытаемся перенести рок в будущее. Мы всегда стараемся быть впереди и всегда идём в ногу со временем. И иногда мы попадаем в цель, а иногда промахиваемся. Но я говорю вам, что в этот раз, я думаю, мы попали в точку. Я просто в восторге. Я скажу так: если мы когда-либо и делали рок-альбом, достойный "Грэмми", то это он — совершенно точно.

Я думаю, что процесс создания этой пластинки мы начали правильно. Мы были заперты на карантине, а потом мы просто продолжали общаться друг с другом по FaceTime, звонить друг другу: "Чувак, я схожу с ума". И тут Tobin [Esperance, басист PAPA ROACH] звонит мне: "Братан, что нам делать, чувак? Мы должны что-то сделать. Мы должны заняться творчеством". И вот мы все заперлись в одном доме на юге, в местечке под названием Темекула, пробыли там месяц и просто начали писать музыку. И это было похоже на открытие шлюза. И так было 24 часа 7 дней в неделю — буквально 24 часа в сутки звучала музыка, будь то редактирование, инжиниринг, сочинение, запись или трекинг. И к тому времени, когда мы закончили этот процесс, мы все уезжали в состоянии, как будто нас просто уничтожили. У нас не осталось энергии. Всем нужно было просто вернуться домой и восстановить силы. Но это был такой замечательный опыт сплочения для ребят, наших продюсеров и инженеров, и просто особенное время в нашей жизни. И между нами было разрушено много стен в эмоциональном плане, благодаря чему получилась отличная музыка. В процессе работы мы высказали некоторые претензии, прошли через некоторые вещи вместе и вышли на другую сторону процесса записи с чувством: "Чувак, мы только что прошли через ад и рай, чтобы сделать эту запись. У нас вышло что-то особенное". И это поистине потрясающе!»

PAPA ROACH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


16 дек 2021, 22:01		Да уж надеюсь.


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