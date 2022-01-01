19 апр 2022



Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки



Басист PAPA ROACH Tobin Esperance в рамках недавней беседы ответил на вопрос, нервничает ли он и его коллеги по группе перед выпуском нового альбома из-за той реакции, которая может быть у поклонников:



«Может быть, когда придёт время его выпускать, потому что вы знаете, что должны подготовиться ко всем глупым рецензиям и комментариям. Мы проходили через это столько раз, что нам уже всё равно. Честно говоря, на данный момент всё сводится к тому, что мы сами ощущаем по этому поводу. Например, насколько весело мы провели время, создавая его? Насколько это было реально, честно и правдиво? Не все это поймут — мы это знаем — но пока мы создавали альбом, мы его чувствовали, мы его любили, мы были в состоянии приключения. И поэтому всегда есть немного нервной энергии, которая возникает сразу после релиза, но потом она проходит».













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