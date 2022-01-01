Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 23
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 23
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»
Показать далее
| - |

|||| 19 апр 2022

Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки



zoom
Басист PAPA ROACH Tobin Esperance в рамках недавней беседы ответил на вопрос, нервничает ли он и его коллеги по группе перед выпуском нового альбома из-за той реакции, которая может быть у поклонников:

«Может быть, когда придёт время его выпускать, потому что вы знаете, что должны подготовиться ко всем глупым рецензиям и комментариям. Мы проходили через это столько раз, что нам уже всё равно. Честно говоря, на данный момент всё сводится к тому, что мы сами ощущаем по этому поводу. Например, насколько весело мы провели время, создавая его? Насколько это было реально, честно и правдиво? Не все это поймут — мы это знаем — но пока мы создавали альбом, мы его чувствовали, мы его любили, мы были в состоянии приключения. И поэтому всегда есть немного нервной энергии, которая возникает сразу после релиза, но потом она проходит».

PAPA ROACH Bassist Always Feels





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом