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Papa Roach

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23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды
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Стрим от PAPA ROACH



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PAPA ROACH по случаю выхода компиляции "Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years" провели специальный стрим, полная запись которого доступна ниже.

Watch PAPA ROACH's Livestream Event For 'Greatest Hits Vol.2: The Better Noise Years'





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