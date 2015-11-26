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Papa Roach

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5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

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23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

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16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

17 июн 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

30 май 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 май 2019 : 		 PAPA ROACH планируют отметить юбилей

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Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью "Behind The Vinyl" рассказал о том, как его отцовство поменяло взгляды на жизнь:

«Став отцом, я и правда по-иному стал подходить ко всему в своей жизни. И к взаимоотношениям, которые я выстроил со своими мальчиками за эти годы, тот факт, что они могут со мной ездить и увидеть жизнь с другой точки зрения, — прекрасен. И я считаю, что это важно. Я также много страдал от того, что часто отсутствую.

Иногда я разговариваю со своими детьми и спрашиваю их прямо: "Вы обижаетесь на меня за то, что я постоянно уезжаю? Вы злитесь на меня?" И их ответом тогда было: "Мы не злимся на тебя. Мы не обижаемся на тебя. Нам просто становится грустно. Мы скучаем по тебе!" Но также важно делать то, что ты любишь, и следовать за своей страстью. Я хочу учить своих детей: если ты застрянешь в однообразии, то ты, наверняка, не будешь ощущать, что выполняешь своё предназначение, жизнь может стать одинаковой, скучной и тёмной. Так что я продолжаю гоняться за своей мечтой.

Мой мальчик Джаггер, мой средний сын, он любит музыку, любит металл, любит панк-музыку, любит хип-хоп. Он играет на барабанах. Он играет на барабанах с тех пор, как начал бить чечётку и практиковать битбокс, где-то года два-три назад, а теперь ему 15. Его любимое занятие — подыгрывать SLIPKNOT; сейчас это его фишка. Он научился даблкику, и ему это нравится.

Мой старший сын вообще не хочет заниматься музыкой, но он любит музыку.

Этот рок-н-ролльный цирк — быть отцом и фронтменом, это словно носить две шляпы, но это жизнь, которую мы выбрали, и жизнь, которой я живу. У меня прекрасные дети. И, что более важно, моя жена — она мой якорь. Она крутая. Если бы у меня не было жены, которая надирала бы мне задницу, как она, я не знаю, как бы выглядела моя жизнь.

У меня есть друзья в группах, которые, уезжая в тур, не знают, не сгорит ли их дом. Так что приятно осознавать, что уезжая в тур, никаких пожаров в доме нет».

PAPA ROACH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

freeze2


5 окт 2020, 18:17		Папа таракан ёптыть, очень охуительная история конечно


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