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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
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Papa Roach

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29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

20 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»

9 июн 2023 : 		 PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»

11 май 2023 : 		 PAPA ROACH работают над новым материалом

12 апр 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»

3 мар 2023 : 		 Семейный подряд PAPA ROACH

30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»
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Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»



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JACOBY SHADDIX в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Я собираюсь навестить сына на несколько дней, а сразу после этого вернусь в студию и напишу новую музыку. У нас уже есть семь песен, семь музыкальных произведений. Ну, не обязательно в форме, но четыре из них, вероятно, еще не закончены. Три из них уже готовы. Так что у нас есть хороший импульс для творчества, которым мы очень хотим воспользоваться. Потому что мы не в разъездах. Нам полезно собираться вместе, заниматься творчеством, делать музыку и просто продолжать разминать мышцы. Потому что я полагаю, что если этого не делать, то можно растерять силы. Поэтому мы решили раз в два месяца собираться вместе и писать музыку, и я думаю, что это позволит... К концу этого года у нас будет больше, чем просто альбом, я так думаю. Все ли это будет выпущено? Может быть, некоторые из песен мы запишем в соавторстве с другими артистами, а некоторые попробуем использовать для фильма или чего-то в этом роде. Есть вещи, которые определенно принадлежат P-ROACH, а есть и такие, о которых мы думаем: «О, это более масштабное видение». И это очень интересно».




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