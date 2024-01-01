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Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»



JACOBY SHADDIX в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Я собираюсь навестить сына на несколько дней, а сразу после этого вернусь в студию и напишу новую музыку. У нас уже есть семь песен, семь музыкальных произведений. Ну, не обязательно в форме, но четыре из них, вероятно, еще не закончены. Три из них уже готовы. Так что у нас есть хороший импульс для творчества, которым мы очень хотим воспользоваться. Потому что мы не в разъездах. Нам полезно собираться вместе, заниматься творчеством, делать музыку и просто продолжать разминать мышцы. Потому что я полагаю, что если этого не делать, то можно растерять силы. Поэтому мы решили раз в два месяца собираться вместе и писать музыку, и я думаю, что это позволит... К концу этого года у нас будет больше, чем просто альбом, я так думаю. Все ли это будет выпущено? Может быть, некоторые из песен мы запишем в соавторстве с другими артистами, а некоторые попробуем использовать для фильма или чего-то в этом роде. Есть вещи, которые определенно принадлежат P-ROACH, а есть и такие, о которых мы думаем: «О, это более масштабное видение». И это очень интересно».







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