Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в рамках интервью в программе "Rock This With Allison Hagendorf" ответил на вопрос, когда стоит ждать новую музыку группы:
«Лето кажется отличным вариантом для того, чтобы представить что-то новенькое. И мы выложим трек, а потом, скажем, недель через шесть-восемь, выложим ещё один, подождём ещё недель шесть и выложим ещё один, и так и будем до выхода альбома выпускать по песне. И это просто бомба, а не запись. Что касается текстов, то всё идёт от нутра — брутально честные, что я порой думаю: "Боже, а правда ли я хочу это выпускать?" Но я хочу. Я хочу, чтобы это услышали, и есть те, кому нужно лекарство, и я всегда об этом себе напоминаю. И забавно то, что если мы когда-нибудь ощущаем себя несколько некомфортно в отношении чего-то, то это именно то, что нужно. Это мы уже давно про себя поняли, просто потому что давно мыслим широкими категориями».
Санчез
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