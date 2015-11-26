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Papa Roach

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Новую музыку PAPA ROACH ждите летом



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в рамках интервью в программе "Rock This With Allison Hagendorf" ответил на вопрос, когда стоит ждать новую музыку группы:

«Лето кажется отличным вариантом для того, чтобы представить что-то новенькое. И мы выложим трек, а потом, скажем, недель через шесть-восемь, выложим ещё один, подождём ещё недель шесть и выложим ещё один, и так и будем до выхода альбома выпускать по песне. И это просто бомба, а не запись. Что касается текстов, то всё идёт от нутра — брутально честные, что я порой думаю: "Боже, а правда ли я хочу это выпускать?" Но я хочу. Я хочу, чтобы это услышали, и есть те, кому нужно лекарство, и я всегда об этом себе напоминаю. И забавно то, что если мы когда-нибудь ощущаем себя несколько некомфортно в отношении чего-то, то это именно то, что нужно. Это мы уже давно про себя поняли, просто потому что давно мыслим широкими категориями».

PAPA ROACH To Release First Taste Of New Album In The Summer





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


30 мар 2021, 12:22		Врятли они напишут что нибуть как в старые добрые нулевые


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