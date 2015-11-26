Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в разговоре с LAMC Productions рассказал о новом контракте группы:
«Так как мы все сидели по домам, то достаточно много сочиняли. И у нас есть порядка десяти песен и мы хотим еще сочинить новый материал пока находимся дома. И возможно уже в начале следующего года выпустим новую пластинку. И это очень нас воодушевляет. Мы только что подписали новый контракт с лейблом, что также добавляет нам приятных эмоций!»
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