21 июн 2020



Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в разговоре с LAMC Productions рассказал о новом контракте группы:



«Так как мы все сидели по домам, то достаточно много сочиняли. И у нас есть порядка десяти песен и мы хотим еще сочинить новый материал пока находимся дома. И возможно уже в начале следующего года выпустим новую пластинку. И это очень нас воодушевляет. Мы только что подписали новый контракт с лейблом, что также добавляет нам приятных эмоций!»













+1 -1



просмотров: 42

