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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Papa Roach

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7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»

31 мар 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»

21 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого

13 фев 2024 : 		 PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC

6 фев 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»

25 янв 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне

20 янв 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH

27 окт 2023 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

24 окт 2023 : 		 PAPA ROACH пожертвовали $150,000

17 окт 2023 : 		 PAPA ROACH набрали миллиард

13 сен 2023 : 		 PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?

19 июл 2023 : 		 JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»

19 июл 2023 : 		 PAPA ROACH выступили в небольшом клубе

5 июл 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»

30 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»



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Jacoby Shaddix в недавней беседе рассказал о своих взаимоотношениях с коллегами по группе:

«Да, чувак. Должен сказать, что это братство. Это семья. Мы занимаемся этим с подросткового возраста, с детства, и эта связь, которую мы построили вместе, это то, что просто... честно говоря, я не знаю, что может разрушить эту связь.

Я люблю обязательства. Эта группа — тому подтверждение. Мой брак с моей женой Келли - тому подтверждение. Я был со своей группой так же долго, как и со своей женой. Это постоянная вещь в моей жизни, и я так благодарен за нее. Не многим удается делать то, что делаем мы, и поэтому я отношусь к этому с благодарностью. И даже когда я измотан — скажем, я в дороге, и у меня 18 месяцев тура, и я измотан, и я просто чувствую: «О, я не могу продолжать. Я не могу». А потом я выхожу на сцену, и между нами снова возникает связь и что-то происходит. И это просто как напоминание.

Да, чувак, мы любим то, что делаем. И, черт возьми, у меня нет других навыков — правда. Вот оно... Я имею в виду, я мог бы быть садовником. Я мог бы быть ландшафтным дизайнером. Но это просто моя жизнь, чувак. И я просто решил делать это с осознанием своей цели. И я буду продолжать этим заниматься, потому что мы потратили столько времени на формирование нашей истории и наследия коллектива, что я не хочу ничего портить. Я хочу чтить ее. Я хочу дожить до заката, оставить свой след и запомниться тем, что был аутентичным, настоящим, делал мощную музыку и просто стоял на том, во что верил».




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