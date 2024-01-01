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Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»



Jacoby Shaddix в недавней беседе рассказал о своих взаимоотношениях с коллегами по группе:



«Да, чувак. Должен сказать, что это братство. Это семья. Мы занимаемся этим с подросткового возраста, с детства, и эта связь, которую мы построили вместе, это то, что просто... честно говоря, я не знаю, что может разрушить эту связь.



Я люблю обязательства. Эта группа — тому подтверждение. Мой брак с моей женой Келли - тому подтверждение. Я был со своей группой так же долго, как и со своей женой. Это постоянная вещь в моей жизни, и я так благодарен за нее. Не многим удается делать то, что делаем мы, и поэтому я отношусь к этому с благодарностью. И даже когда я измотан — скажем, я в дороге, и у меня 18 месяцев тура, и я измотан, и я просто чувствую: «О, я не могу продолжать. Я не могу». А потом я выхожу на сцену, и между нами снова возникает связь и что-то происходит. И это просто как напоминание.



Да, чувак, мы любим то, что делаем. И, черт возьми, у меня нет других навыков — правда. Вот оно... Я имею в виду, я мог бы быть садовником. Я мог бы быть ландшафтным дизайнером. Но это просто моя жизнь, чувак. И я просто решил делать это с осознанием своей цели. И я буду продолжать этим заниматься, потому что мы потратили столько времени на формирование нашей истории и наследия коллектива, что я не хочу ничего портить. Я хочу чтить ее. Я хочу дожить до заката, оставить свой след и запомниться тем, что был аутентичным, настоящим, делал мощную музыку и просто стоял на том, во что верил».







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