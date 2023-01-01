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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
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*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Papa Roach

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11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

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7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

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21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

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8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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PAPA ROACH работают над новым материалом



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью радиостанции WRIF рассказал о том, как идет процесс сочинения нового материала:

«Tobin [Esperance, бас] и Jerry [Horton, гитара] и Tony [Palermo, барабаны], они занимались созданием музыки в течение последнего года. Потому что мы закончили "Ego Trip" довольно давно, так что для творчество было время. У меня накопилось, я бы сказал, восемь-десять песен на пробу, и мы выбрали две из них, чтобы я пошел в студию и записал вокал, из тех, что показались нам наиболее вдохновляющими, которые звучали в правильном направлении для чего-то нового от нас.

У нас также своя звукозаписывающая компания. И альбом у нас получился просто замечательный. Песни с "Ego Trip" трижды становилась номером один на рок-радио, это был наш дебют как звукозаписывающей компании для PAPA ROACH. И для нас этот факт очень радостен.

В тот или иной момент мы подпишем [еще одну] группу [на наш лейбл]; мы обязательно это сделаем. Но я думаю, что сейчас мы сосредоточимся на PAPA ROACH еще на один цикл и создадим инфраструктуру, а потом будет так: "Ну все, поехали. Мы проверили это с нашей группой в течение некоторого времени... Так что же будет на следующем этапе? Это очень интересно и увлекательно!" Так что мы заняты еще и этими вопросами».




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