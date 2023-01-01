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PAPA ROACH работают над новым материалом



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в интервью радиостанции WRIF рассказал о том, как идет процесс сочинения нового материала:



«Tobin [Esperance, бас] и Jerry [Horton, гитара] и Tony [Palermo, барабаны], они занимались созданием музыки в течение последнего года. Потому что мы закончили "Ego Trip" довольно давно, так что для творчество было время. У меня накопилось, я бы сказал, восемь-десять песен на пробу, и мы выбрали две из них, чтобы я пошел в студию и записал вокал, из тех, что показались нам наиболее вдохновляющими, которые звучали в правильном направлении для чего-то нового от нас.



У нас также своя звукозаписывающая компания. И альбом у нас получился просто замечательный. Песни с "Ego Trip" трижды становилась номером один на рок-радио, это был наш дебют как звукозаписывающей компании для PAPA ROACH. И для нас этот факт очень радостен.



В тот или иной момент мы подпишем [еще одну] группу [на наш лейбл]; мы обязательно это сделаем. Но я думаю, что сейчас мы сосредоточимся на PAPA ROACH еще на один цикл и создадим инфраструктуру, а потом будет так: "Ну все, поехали. Мы проверили это с нашей группой в течение некоторого времени... Так что же будет на следующем этапе? Это очень интересно и увлекательно!" Так что мы заняты еще и этими вопросами».







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