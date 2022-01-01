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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Papa Roach

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13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»
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Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»



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Jerry Horton рассказал о том, как группе удаётся так долго быть вместе:

«Как и в любых других долгосрочных отношениях, также известных как брак, бывают взлёты и падения, ссоры, споры, что угодно. Но я полагаю, что за эти годы мы поняли, как дать друг другу пространство. Мы не особо тусуемся, когда мы не в туре, только потому, что мы обычно в туре больше, чем дома. У нас есть семьи, и мы хотим уделять им время тоже. Так что я считаю, что время, проведённое порознь, полезно. А потом, когда мы собираемся с силами, мы выкладываемся на все сто процентов. Мы по-прежнему любим создавать музыку, нам по-прежнему нравится эта творческая отдушина, и мы по-прежнему любим выступать с концертами. Так что мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить свежесть, остаться вместе и прокатиться на этой волне».




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