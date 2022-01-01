сегодня



Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»



Jerry Horton рассказал о том, как группе удаётся так долго быть вместе:



«Как и в любых других долгосрочных отношениях, также известных как брак, бывают взлёты и падения, ссоры, споры, что угодно. Но я полагаю, что за эти годы мы поняли, как дать друг другу пространство. Мы не особо тусуемся, когда мы не в туре, только потому, что мы обычно в туре больше, чем дома. У нас есть семьи, и мы хотим уделять им время тоже. Так что я считаю, что время, проведённое порознь, полезно. А потом, когда мы собираемся с силами, мы выкладываемся на все сто процентов. Мы по-прежнему любим создавать музыку, нам по-прежнему нравится эта творческая отдушина, и мы по-прежнему любим выступать с концертами. Так что мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить свежесть, остаться вместе и прокатиться на этой волне».







+0 -0



просмотров: 61

