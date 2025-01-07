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Papa Roach

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CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»



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CARMINE APPICE в программе "Dayna's Diner With Dayna Steele" поговорил о том, как музыканты стали лучше концентрироваться и проявлять смекалку, необходимую для исполнения рок-музыки:

«Некоторые из сегодняшних музыкантов, например барабанщики, сегодня похожи на машины. Они невероятны. Они взяли то, что мы заложили в основу, и довели это до совершенства. Я вижу барабанщиков в Ин-100-грамм, они просто невероятны. Никто не знает, кто они такие. Они просто потрясающие музыканты.

Такие парни, как Billy Sheehan, — потрясающий басист — слушали Тима Богерта. Всё это идёт по нарастающей. Тим Богерт слушал Джеймса Джеймерсона. И так далее. Есть парни, которые слушали Billy Sheehan'a, и они лучше, чем Billy Sheehan».

На вопрос о том, есть ли сейчас новые исполнители, за концерт которых он бы заплатил, Carmine ответил:

«Мне нравится — как называлась эта группа? Ох, ну... Во, PAPA ROACH. Я ходил на них... У меня тут соседи через дорогу. Их дети — гитарист и барабанщик, и я помогал парню-барабанщику. Они собирались посмотреть на PAPA ROACH и SHINEDOWN. У них был лишний билет. Они спросили: "Хочешь пойти?" Я ответил: "Конечно". Они все были в восторге от SHINEDOWN. Я же считал, что PAPA ROACH — это круто. Так что я скачал несколько их песен в iTunes».




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7 янв 2025
a
antoner
Ну что ты дед?такую хуйню слушаешь....не знаю как у вас там с Америке......но Блэк Сэббэт это реально круто,а папа роас какая то дешёвая хуйня

просмотров: 343

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