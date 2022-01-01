Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео IN FLAMES 26
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 13
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
*OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник 9
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео IN FLAMES 26
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 13
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео PAPA ROACH



zoom
"No Apologies", новое видео группы PAPA ROACH x UFC x ESPN+, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 31

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом