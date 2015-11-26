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Papa Roach

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13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

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Новое видео PAPA ROACH



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"The Ending (Remastered 2020)", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника "Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years", выходящего 19 марта 2021 года.

Трек-лист:

01. Born For Greatness (Remastered 2020)

02. Help (Remastered 2020)

03. Elevate (Remastered 2020)

04. Come Around (Remastered 2020)

05. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria)*

06. Falling Apart (Remastered 2020)

07. Who Do You Trust? (Remastered 2020)

08. Gravity (feat. Maria Brink) (Remastered 2020)

09. American Dreams (Remastered 2020)

10. Face Everything And Rise (Remastered 2020)

11. Periscope (feat. Skylar Grey) (Remastered 2020)

12. Still Swingin' (Remastered 2020)

13. The Ending (Remastered 2020)

14. Burn (Remastered 2020)

15. Kick In The Teeth (Remastered 2020)

16. Elevate (Aelonia Remix)*

17. Help (Aelonia Remix)*

18. Born For Greatness (Cymek Remix) *

19. Top Of The World (Aelonia Remix)*

20. Face Everything And Rise (Live Acoustic) *

21. Leader Of The Broken Hearts (Live Acoustic)*

* previously unreleased

PAPA ROACH Announces








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