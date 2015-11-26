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Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH



PAPA ROACH опубликовали новую версию "Last Resort", "Last Resort (Reloaded)" совместно со звездой TikTok Jeris'ом Johnson'ом, у которого почти миллион подписчиков.













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