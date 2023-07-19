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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
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Papa Roach

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|||| 19 июл 2023

JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»



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В новом интервью радиостанции Lazer 103.3 в Де-Мойне, штат Айова, фронтмен PAPA ROACH Jacoby Shaddix ответил на замечание ведущего о том, что всегда существует опасение, что никто из новых групп не сможет подняться до уровня арены и занять их место после ухода на покой:

«Сейчас мы наблюдаем, как METALLICA заняла место ROLLING STONES. И FOO FIGHTERS — ещё одна из этих групп. А KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA. Понимаете, о чём я? Вот так. Сейчас мы занимаем это место. Всё сводится к тому, чтобы суметь пережить предательство этой рок-н-ролльной жизни. И если мы можем это сделать и при этом продолжать творить настоящее искусство и хорошую музыку, мы сможем войти в это пространство».

Shaddix также рассказал о долголетии PAPA ROACH:

«Это было моей целью, честно говоря, с самого детства. Когда мы создали PAPA ROACH в 1993 году, мы решили: "Мы хотим заниматься этим до тех пор, пока не станем старыми друзьями с юных лет". И вот чего мы достигли.

Я помню, как мы играли с STONE TEMPLE PILOTS в 2001 году, мы открывали концерт. Всё происходило в совершенно новом амфитеатре за пределами Сакраменто, откуда мы родом. И я помню, как смотрел их сет, и это был просто величайший хитовый сет-лист — это было похоже на игру "Я знаю эту песню". Песня за песней... Концерт длился полтора часа, но мне показалось, что прошло 45 минут, потому что всё было увлекательным и интересным. И я подумал: "Я хочу этого. Это цель для группы. Давайте сделаем это". Мы видели, как это происходит на наших глазах. И вот мы в 2023 году, 20 с лишним лет спустя после того, как впервые вышли на сцену в игре с крупными лейблами, и все ещё побеждаем в этой игре — всё ещё создаём музыку, которая находит отклик и объединяет. И мне не о чем больше просить. И я благодарен за то, что я забочусь и о себе, так что я смогу заниматься этим ещё какое-то время, и я не при последнем издыхании».




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19 июл 2023
G
Gleb Monster
Ну-ну. Убийцы айфонов
Like!3
19 июл 2023
O
Old Nothing
про что несет
19 июл 2023
V
Van Taig
Korn и Deftones - может быть. А папин дроч пусть на салфетках остается
Like!1
19 июл 2023
D
Don Huan
Не по Хуану сомбреро.
19 июл 2023
С
СтаканМарьиванны
>А KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA

Как умело он между корифеями себя поставил, могёт!
Like!1
19 июл 2023
agugac
Мошкара, хорош жужать не по вашим комариным амбициям. Родились насекомыми - ими же и оставайтесь. Любой вечер летнего пикника кишит над ухом вашей словесной безответственностью. Троллить что ли больше некого?

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