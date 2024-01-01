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Papa Roach

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Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»



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Участники PAPA ROACH Jacoby Shaddix и Jerry Horton приняли участие в программе " The Lounge", в рамках которой, в частности, ответили на вопрос о том, какой тур был для них лучшим.

Jerry: «Я бы сказал, это тур с KORN. Потому что мы были молоды. Мы участвовали в Warped Tour в 2000 году, а сразу после этого поехали с KORN. И они взяли нас под свое крыло. Они сказали: «Grasshopper, мы покажем тебе, как это делается». И они отлично с нами обращались, и они установили планку того, как мы обращаемся с группами, когда берем их».

Jacoby: «Они просто сказали: »Делайте громко, как хотите. Можете использовать сцену как хотите. Просто поднимайтесь и отрывайтесь». А некоторые группы не такие. Они хотят подавить ваш звук. Они хотят сказать: «О, ты не можешь использовать эту часть сцены»».

Когда его попросили назвать некоторые из таких групп, он ответил:

«Я скажу вам прямо сейчас. Мы были в туре с MÖTLEY CRÜE [в 2008 году]. И у них были специальные фланги. Это был «Crüe Fest». Это было круто, чувак. И я подружился с ребятами из группы. А вот с Vince'ом я был знаком не очень хорошо. А там были такие фланги сбоку, и они были, типа... Подошел менеджер сцены и сказал: «Вы не можете пользоваться этими крыльями». А я такой: «Не говорите мне, что я не могу этого сделать, потому что я сделаю». И вот я уже на одном из них, делаю свое дело. Так проходит половина тура, я продолжаю не слушаться. Мне звонят менеджеры, и так далее, и тому подобное. И вот мы приехали... Это было где-то в Огайо. И я помню, как сошел со сцены, я весь вспотел. Я иду обратно к автобусу. На гастролях мы никогда не видели Vince и Nikki вместе. И вот эти два чувака идут бок о бок, останавливаются и спрашивают: «Эй, как прошло шоу?» А я такой: "О, это было круто, чувак. Как дела?" Vince посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, когда ты в следующий раз выйдешь на крыло, ты можешь просто вылететь из этого тура». И я не пропустил ни одного мгновения, я просто смотрел на него и ответил: «О, значит все таки есть какой-то гребаный способ покинуть этот тур раньше». И просто ушел. И я, типа, «Чувак...» Я люблю чуваков из MÖTLEY CRÜE, но это было, типа, «Как ты можешь пытаться говорить кому-то жить по правилам? Ты же, б$$$ь, MÖTLEY CRÜE. Ну че начинается то, а». "Типа, не, чувак. Ты не можешь". Да фига с два, так просто не работает.

А потом они снова пригласили нас на второй „Crüe Fest“. Так что мост не был сожжен. Это было хорошее время, чувак. Они даже пригласили меня на свою песню «Saints Of Los Angeles». Я выходил на сцену и пел с ними, и каждый вечер меня чуть не сжигали пиротехники. Я спрашиваю: «Откуда будет?» А мне отвечают: «А ты сам угадай, парниша»».




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