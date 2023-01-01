Делюкс-версия от PAPA ROACH

PAPA ROACH объявили о планах выпуска цифровой делюкс-версии последнего альбома "Ego Trip", в которую войдет 20 треков, один из которых, "Cut The Line" featuring BEARTOOTH, доступен ниже. Кроме того, альбом будет издан на 140-гр виниле с открывающейся горкой "Ego Trip" и картой развлечений в непрозрачно черном варианте, в полупрозрачном фиолетовом варианте для независимых продавцов, "клубничном кексе", доступном только на сайте группы и желчо-черном вихревом только на концертах. Два последних винила будут комплектоваться еще и 7"-синглом с двумя акустическими треками.
Трек-лист:
01. Kill The Noise
02. Stand Up
03. Swerve (feat. Fever 333 and Sueco)
04. Bloodline
05. Liar
06. Ego Trip
07. Unglued
08. Dying To Believe
09. Killing Time
10. Leave A Light On
11. Always Wandering
12. No Apologies
13. Cut The Line
14. I Surrender
15. Spotlight (Demo)
16. Swerve (Rockzilla Remix) (with HOLLYWOOD UNDEAD)
17. Cut The Line (feat. BEARTOOTH)
18. Stand Up (feat. The Battle Drum Marching Band)
19. Stand Up (Bloody Beatroots Remix)
20. Dying to Believe (Acoustic)
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