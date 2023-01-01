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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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Papa Roach

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30 янв 2023 : 		 Делюкс-версия от PAPA ROACH

11 дек 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 ноя 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о трезвости

29 сен 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»

8 сен 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре

13 авг 2022 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»

5 авг 2022 : 		 Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»

17 июн 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

19 апр 2022 : 		 Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки

16 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"

7 апр 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2022 : 		 Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома

5 мар 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 мар 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

28 янв 2022 : 		 Новое видео PAPA ROACH

21 янв 2022 : 		 Новая песня PAPA ROACH

25 дек 2021 : 		 PAPA ROACH получили серебро

16 дек 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»

10 дек 2021 : 		 Акустика от PAPA ROACH

9 дек 2021 : 		 PAPA ROACH отобрали 14 песен

29 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

10 сен 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

8 авг 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 авг 2021 : 		 Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH

16 июн 2021 : 		 PAPA ROACH и VIZE: Видео

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH
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Делюкс-версия от PAPA ROACH



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PAPA ROACH объявили о планах выпуска цифровой делюкс-версии последнего альбома "Ego Trip", в которую войдет 20 треков, один из которых, "Cut The Line" featuring BEARTOOTH, доступен ниже. Кроме того, альбом будет издан на 140-гр виниле с открывающейся горкой "Ego Trip" и картой развлечений в непрозрачно черном варианте, в полупрозрачном фиолетовом варианте для независимых продавцов, "клубничном кексе", доступном только на сайте группы и желчо-черном вихревом только на концертах. Два последних винила будут комплектоваться еще и 7"-синглом с двумя акустическими треками.

Трек-лист:

01. Kill The Noise
02. Stand Up
03. Swerve (feat. Fever 333 and Sueco)
04. Bloodline
05. Liar
06. Ego Trip
07. Unglued
08. Dying To Believe
09. Killing Time
10. Leave A Light On
11. Always Wandering
12. No Apologies
13. Cut The Line
14. I Surrender
15. Spotlight (Demo)
16. Swerve (Rockzilla Remix) (with HOLLYWOOD UNDEAD)
17. Cut The Line (feat. BEARTOOTH)
18. Stand Up (feat. The Battle Drum Marching Band)
19. Stand Up (Bloody Beatroots Remix)
20. Dying to Believe (Acoustic)




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