Делюкс-версия от PAPA ROACH



PAPA ROACH объявили о планах выпуска цифровой делюкс-версии последнего альбома "Ego Trip", в которую войдет 20 треков, один из которых, "Cut The Line" featuring BEARTOOTH, доступен ниже. Кроме того, альбом будет издан на 140-гр виниле с открывающейся горкой "Ego Trip" и картой развлечений в непрозрачно черном варианте, в полупрозрачном фиолетовом варианте для независимых продавцов, "клубничном кексе", доступном только на сайте группы и желчо-черном вихревом только на концертах. Два последних винила будут комплектоваться еще и 7"-синглом с двумя акустическими треками.



Трек-лист:



01. Kill The Noise

02. Stand Up

03. Swerve (feat. Fever 333 and Sueco)

04. Bloodline

05. Liar

06. Ego Trip

07. Unglued

08. Dying To Believe

09. Killing Time

10. Leave A Light On

11. Always Wandering

12. No Apologies

13. Cut The Line

14. I Surrender

15. Spotlight (Demo)

16. Swerve (Rockzilla Remix) (with HOLLYWOOD UNDEAD)

17. Cut The Line (feat. BEARTOOTH)

18. Stand Up (feat. The Battle Drum Marching Band)

19. Stand Up (Bloody Beatroots Remix)

20. Dying to Believe (Acoustic)







