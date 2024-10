сегодня



Вокалист PAPA ROACH о новом материале



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью "The Jasta Show" ответил на вопрос о том, как у PAPA ROACH дела с новым материалом:



«Теперь лейбл — это мы. В последний раз мы закончили контракт с Better Noise Music, выполнили его, а затем начали ходить на встречи с представителями бизнеса. Мы пошли и познакомились с волшебником. А потом я пошел и понял, что я чертов волшебник. Бросьте - я волшебник. Ты не можешь быть единственным. И тогда мы поняли, что сделаем так. Мы откроем свой собственный лейбл. И мы стали распространяться через Warner ADA. Это лейбл услуг, так что у нас есть команда людей, к которым мы обращаемся, но у нас также есть своя команда людей с нашим менеджментом и независимыми сотрудниками, которых мы нанимаем как New Noize — маркетинг, социальные медиа и все такое. И мы просто создали нечто великое вместе. И последний альбом, «Ego Trip», был нашим первым самостоятельным проектом. И сейчас мы находимся на пике успеха. У нас было четыре №1 на рок-радио, что просто поражает воображение. Мы смогли дать нашим фанатам то, что они хотят, и дать нашим клиентам то, что они хотят. И это, как по мне, просто охренительно. Мы вложили столько труда и теперь видим, как это происходит. А теперь мы идем дальше. Мы продвигаем нашу песню «Leave A Light On». И мы сейчас не в тура, так что сейчас мы как бы говорим: «Ну все, пора возвращаться к делу».



Мы работали в студии последние пять месяцев. Я бы сказал, что, наверное, около 10 дней в месяц мы вместе. Мы уходим, пишем, творим, отстраняемся, обдумываем то, что создали, и дорабатываем это в следующий раз. И сейчас у нас есть семь или восемь песен. И в первый раз мы пошли... Потому что наш нынешний сингл — это акустическая песня, очень проникновенная. И мы решили: «Ладно, давайте перевернем сценарий. Нам нужно написать самый тяжелый P-ROACH, который мы когда-либо могли написать. Давайте просто посмотрим, как это будет звучать. Давайте поэкспериментируем в студии». И так мы делали уже несколько раз, и кое-что из того, что мы... Мы доработали некоторые вещи. Мы меняем некоторые настройки, что придает им еще более тяжелую составляющую. А вы знаете, я люблю тяжелую музыку. Это то, что у меня в крови. Я поклонник многих стилей. И мне кажется естественным, что сейчас мы хотим склониться к тяжелому звучанию. И я взволнован. Я чувствую вдохновение от творчества».



Что касается возможности совместной работы над новой музыкой PAPA ROACH, Jacoby сказал:



«Сотрудничество будет, но я думаю, что когда мы подойдем к концу творческого процесса, мы посмотрим на песни и подумаем: „Итак, что у нас есть в качестве основной массы или что станет первым синглом, и кого мы можем пригласить к сотрудничеству или переосмыслению этой песни?“».



Shaddix также рассказал о том, как PAPA ROACH планируют продвигать свою новую музыку:



«Если смотреть на это не только с точки зрения артиста, но и с точки зрения руководителя лейбла, то это для меня очень интересно. Это поднимает мой интерес к тому, что я создаю, на новый уровень. Потому что после того, как мы закончили работу над артом, я сразу же представляю себе, как может выглядеть видео? Или как может выглядеть маркетинговая кампания вокруг этой песни? Какие части мы можем собрать вместе, чтобы сделать песню чем-то большим, чем она есть на самом деле, чтобы мы могли просто выпустить ее в мир. А потом, когда она выйдет, она станет достоянием всего мира. Как же сделать так, чтобы это повлияло? И мы нашли множество различных способов добиться этого. Социальные сети были для нас очень важны. Мы очень сильно постарались. И в некоторых случаях я просто говорю: «О, это неприятно и я ненавижу это». А в некоторых случаях я просто делаю это, а потом перехожу на другую сторону и говорю: «На самом деле, это было очень круто»».







+0 -0



просмотров: 132