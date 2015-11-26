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Papa Roach

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25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH

21 июн 2020 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021

14 июн 2020 : 		 PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"

1 июн 2020 : 		 В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы

5 май 2020 : 		 Карантинное видео PAPA ROACH

27 апр 2020 : 		 Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH

16 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды

6 апр 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса

26 мар 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

18 мар 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»

13 мар 2020 : 		 PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса

10 мар 2020 : 		 PAPA ROACH выпустят документальный фильм

13 сен 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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|||| 25 дек 2020

Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания



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PAPA ROACH выпустили новый ЕР, "20/20", который доступен для прослушивания ниже:

01. Scars (Español) (2020)

02. Last Resort (2020)

03. Scars (2020)

04. Getting Away With Murder (2020)

05. Between Angels And Insects (2020)

PAPA ROACH Drops

















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