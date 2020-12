25 дек 2020



Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания



PAPA ROACH выпустили новый ЕР, "20/20", который доступен для прослушивания ниже:



01. Scars (Español) (2020)



02. Last Resort (2020)



03. Scars (2020)



04. Getting Away With Murder (2020)



05. Between Angels And Insects (2020)





































