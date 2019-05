сегодня



Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»



В отличие от некоторых своих современников, фронтмен PAPA ROACH Jacoby Shaddix не верит, что рок-музыка мертва. В новом интервью Consequence Of Sound он сказал:



«Рок-н-ролл — это стиль жизни, это культура. Есть много интересных вещей, о чём люди могли бы рассказать, и я смотрю на всё это, и всё это настолько сильно на мой взгляд, потому что многие другие жанры просто крадут идеи у рок-н-ролла. Мы можем не быть на обложке каждого журнала, но если вы посмотрите на то, как на этих детей, увлекающихся хип-хопом или поп-музыкой, повлияли панк-рок, хард-рок и хэви-металл, вы можете увидеть, и это очень круто, что эти дети носят все эти штаны с заплатками и оригинальные стильные вещи, и я говорю: "Вы знаете, откуда это, верно?" Я считаю, что это потрясающе».



В 2015 году Shaddix сказал, что рок уже возродился, и предсказал, что этот жанр снова станет «самым масштабным на планете» через пять лет. В интервью австралийскому радиодиджею Дэйву «Хигго» Хиггинсу он сказал:



«Я чувствую, что жанр возвращается ещё более сильным, чувак. Есть когорта групп, которые всё это время были в деле, такие как KORN, P-ROACH, DEFTONES, INCUBUS… И ещё грядет новая волна более молодых и тяжёлых групп — OF MICE & MEN, BRING ME THE HORIZON, WE CAME AS ROMANS... многие из этих более молодых ребят, которые ... FALLING IN REVERSE, ESCAPE THE FATE... [Они появились] с этим свежим, новым рок-звучанием, но это те ребята, которые слушали PAPA ROACH, KORN, DEFTONES и INCUBUS, когда были детьми. Так что между нашими группами нечто родственное, потому что они говорят: «Эй вы, ребята, вдохновили нас тогда». А мы смотрим на эти группы и говорим: «Вы, ребята, вдохновляете нас сейчас». Потому что есть общие черты в настроении, музыке, ритме, ударных и т. п.»











