Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 50
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
*Гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI обнаружил «около пятисот» ... 20
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



4 май 2019 : 		 Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»

8 апр 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»

26 мар 2019 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

29 янв 2019 : 		 Новая награда PAPA ROACH

14 дек 2018 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

7 окт 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

27 сен 2018 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме

5 сен 2018 : 		 PAPA ROACH: «85% альбома готово!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

9 авг 2018 : 		 У PAPA ROACH есть 13-14 песен

30 мар 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

5 фев 2018 : 		 Новое видео PAPA ROACH

25 дек 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 ноя 2017 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

9 окт 2017 : 		 У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем

7 окт 2017 : 		 PAPA ROACH выпустили ЕР

25 сен 2017 : 		 PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK

22 сен 2017 : 		 Обучающее видео от PAPA ROACH

16 авг 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 июл 2017 : 		 Акустика от PAPA ROACH

29 июн 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»

28 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

11 июн 2017 : 		 PAPA ROACH уже думают о новом материале
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»



*
zoom
*
* *
В отличие от некоторых своих современников, фронтмен PAPA ROACH Jacoby Shaddix не верит, что рок-музыка мертва. В новом интервью Consequence Of Sound он сказал:

«Рок-н-ролл — это стиль жизни, это культура. Есть много интересных вещей, о чём люди могли бы рассказать, и я смотрю на всё это, и всё это настолько сильно на мой взгляд, потому что многие другие жанры просто крадут идеи у рок-н-ролла. Мы можем не быть на обложке каждого журнала, но если вы посмотрите на то, как на этих детей, увлекающихся хип-хопом или поп-музыкой, повлияли панк-рок, хард-рок и хэви-металл, вы можете увидеть, и это очень круто, что эти дети носят все эти штаны с заплатками и оригинальные стильные вещи, и я говорю: "Вы знаете, откуда это, верно?" Я считаю, что это потрясающе».

В 2015 году Shaddix сказал, что рок уже возродился, и предсказал, что этот жанр снова станет «самым масштабным на планете» через пять лет. В интервью австралийскому радиодиджею Дэйву «Хигго» Хиггинсу он сказал:

«Я чувствую, что жанр возвращается ещё более сильным, чувак. Есть когорта групп, которые всё это время были в деле, такие как KORN, P-ROACH, DEFTONES, INCUBUS… И ещё грядет новая волна более молодых и тяжёлых групп — OF MICE & MEN, BRING ME THE HORIZON, WE CAME AS ROMANS... многие из этих более молодых ребят, которые ... FALLING IN REVERSE, ESCAPE THE FATE... [Они появились] с этим свежим, новым рок-звучанием, но это те ребята, которые слушали PAPA ROACH, KORN, DEFTONES и INCUBUS, когда были детьми. Так что между нашими группами нечто родственное, потому что они говорят: «Эй вы, ребята, вдохновили нас тогда». А мы смотрим на эти группы и говорим: «Вы, ребята, вдохновляете нас сейчас». Потому что есть общие черты в настроении, музыке, ритме, ударных и т. п.»



PAPA ROACH Frontman Doesn



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Suhoy571


4 май 2019, 14:35		Рок-н-ролл это фэшн


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 193

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kiss Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом