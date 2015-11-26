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Papa Roach

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12 май 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»

10 апр 2021 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

6 апр 2021 : 		 PAPA ROACH сводят альбом

30 мар 2021 : 		 Новую музыку PAPA ROACH ждите летом

25 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»

24 мар 2021 : 		 Новое видео PAPA ROACH

23 мар 2021 : 		 Стрим от PAPA ROACH

16 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»

24 фев 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»

23 фев 2021 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH

28 янв 2021 : 		 Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH

4 янв 2021 : 		 История "Lat Resort" PAPA ROACH

25 дек 2020 : 		 Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 ноя 2020 : 		 PAPA ROACH записали 15 демо

13 ноя 2020 : 		 Новое видео PAPA ROACH

6 ноя 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

28 окт 2020 : 		 Видео из студии от PAPA ROACH

5 окт 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»

30 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

13 авг 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH

29 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

24 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

14 июл 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

27 июн 2020 : 		 Фрагмент выступления PAPA ROACH

25 июн 2020 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»

23 июн 2020 : 		 Обновленная версия от PAPA ROACH
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Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:

«Мы закончили запись. Сейчас она находится на мастеринге. И эта пластинка — как бы это объяснить? Это лучший альбом PAPA ROACH, который мы когда-либо сочиняли и записывали за всю нашу карьеру. Я бы даже сказал, что если бы мы когда-либо делали альбом, который можно было бы номинировать на Грэмми, то это был бы именно он. Эта пластинка ломает границы, стены. Это так вдохновляюще! В ней просто невероятная глубина — были моменты, когда я просто спрашивал: "Мне просто кинуться в омут с головой или сдержаться?" И не было никаких ограничений. Это было из серии: "Просто сделай это". И я считаю, что именно это делает альбом особенным — то, что мы были готовы рисковать, но так, чтобы это не было самовнушением: "О, мы теперь такие артисты". Это пластинка, которая просто рвёт!

Мы хотели написать песню, которая стала бы одним из главных синглов альбома, которая бы открывала альбом и шоу, — одну из тех песен, которые подходят для всего. И мы пытались сделать это с самого начала нашей карьеры, и нам никогда не удавалось это сделать — никогда не удавалось написать песню, которая могла бы стать такой. И во наконец мы это сделали. И это просто: " Ух, выдыхаем!" Просто подожди, чувак. Это как эффект кабуки, пушки с конфетти, взрывы, блёстки, летящие с неба, — вот это всё. Это просто один из тех моментов, которые будут в шоу. И это одна из тех песен, на которые мы направляем энергию свирепого рока. Этот альбом просто как бомба замедленного действия. И она взорвётся!»

JACOBY SHADDIX On Upcoming PAPA ROACH LP:





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