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Вокалист PAPA ROACH : «Мы записали лучшую пластинку!»



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«Мы закончили запись. Сейчас она находится на мастеринге. И эта пластинка — как бы это объяснить? Это лучший альбом PAPA ROACH, который мы когда-либо сочиняли и записывали за всю нашу карьеру. Я бы даже сказал, что если бы мы когда-либо делали альбом, который можно было бы номинировать на Грэмми, то это был бы именно он. Эта пластинка ломает границы, стены. Это так вдохновляюще! В ней просто невероятная глубина — были моменты, когда я просто спрашивал: "Мне просто кинуться в омут с головой или сдержаться?" И не было никаких ограничений. Это было из серии: "Просто сделай это". И я считаю, что именно это делает альбом особенным — то, что мы были готовы рисковать, но так, чтобы это не было самовнушением: "О, мы теперь такие артисты". Это пластинка, которая просто рвёт!



Мы хотели написать песню, которая стала бы одним из главных синглов альбома, которая бы открывала альбом и шоу, — одну из тех песен, которые подходят для всего. И мы пытались сделать это с самого начала нашей карьеры, и нам никогда не удавалось это сделать — никогда не удавалось написать песню, которая могла бы стать такой. И во наконец мы это сделали. И это просто: " Ух, выдыхаем!" Просто подожди, чувак. Это как эффект кабуки, пушки с конфетти, взрывы, блёстки, летящие с неба, — вот это всё. Это просто один из тех моментов, которые будут в шоу. И это одна из тех песен, на которые мы направляем энергию свирепого рока. Этот альбом просто как бомба замедленного действия. И она взорвётся!»







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