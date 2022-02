сегодня



SEBASTIAN BACH : «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»



SEBASTIAN BACH поговорил с Metal Hammer о дебютной пластинке SKID ROW 1989 года — небольшие выдержки доступны ниже.



О первом впечатлении от демо:



«Моей первой мыслью было: "Этот парень [оригинальный вокалист Matt Fallon] производит впечатление Jon'а Bon Jovi". Мои вокальные вкусы были совершенно не такими — моим любимым певцом был Rob Halford из JUDAS PRIEST, а я не был Rob'ом Halford'ом, но это был мой любимый вокалист. На кассете была песня "Youth Gone Wild", а также "18 And Life", и эти две песни застряли у меня в голове. Я сказал, что если я смогу переосмыслить мелодии — особенно в "18 And Life" — и добавить ноты в духе Halford'а, то смогу сделать из этого что-то, чем я буду гордиться. Вы можете прослушать песню и обратить внимание на строки — "fingers to the bone", "child blew a child away". Каждый раз, когда мой голос переходит в высокий регистр, это я. Никто не сочинял этого — никто не говорил: "Вот как будет звучать песня. Вот как звучит мелодия". В том юном возрасте я не понимал, что пишу мелодию. Люди потом говорили мне: "Какого хрена тебя не указали как автора песни?" Я был маленьким ребёнком — я ничего не знал. Я спрашивал: "Могу ли я спеть эту ноту?" Все такие: "Да, б$$$ь, можешь. Пой". Я не понимал, что в других группах это даёт мне право на моё имя в авторстве песни. Меньше всего на свете я думал, что мы кому-то понравимся [смеётся]».



О своём вкладе в "Makin' A Mess", единственный трек на "Skid Row", в котором упоминается его имя среди авторов:



«Тогда это были я, Rachel [Bolan, бас] и Snake [Sabo, гитара], сидящие в комнате в доме Rachel'a. Я жил в доме у Rachel'a в детской спальне Rachel'a, рядом с его родителями. Мы написали эту песню в рабочем кабинете напротив его телевизионной комнаты. Вам скажут, что мы никогда не ладили, что мы никогда не нравились друг другу, что это полная чушь [смеётся]. Ты не можешь жить в своём грёбаном доме с кем-то, с кем не ладишь. Мы просто сидели втроём и сочиняли мелодию... Мы репетировали, похоже, каждый день. Мы репетировали в гараже родителей Rachel'a, а Нью-Джерси — это вам не Калифорния. У нас были обогреватели, и там было холодно, но мы даже не обсуждали это. Мы просто собирались в гараже и работали над музыкой. Мы не играли кавер-версии песен. В то время Rachel и Snake были очень плодовиты и также сочиняли песни с [Jon'ом] Bon Jovi и Richie Sambora'ой. Мы всегда были в гараже, работали над мелодиями».



О том, как представлялась группа в прессе:



«На самом первом плакате SKID ROW, который мы когда-либо выпускали, нас даже не видно. Люди обсуждают то, как мы выглядели или наши волосы, но это была очень сознательная маркетинговая идея — сделать всё в ч/б. Первый постер чёрно-белый — он даже не цветной. Единственный цвет — это логотип, а остальное — чёрно-белая картинка. Так же, как и обложка альбома, и задняя сторона альбома — всё черно-белое. Помню, в то время я очень любил глэм. Когда я познакомился со SKID ROW, я всё ещё укладывал волосы, как TIGERTAILZ, в стиле Pepsi Tate. Jon Bon Jovi увидел наши фотографии. Мы сделали фотосессию, и у меня, Snake'a и Rachel'a, у всех нас были длинные волосы. Никто никогда не видел эту фотосессию, но Jon Bon Jovi просто взбесился и сказал: "Ребята, вы не можете так выглядеть. Это же просто смешно". Jon брал нас с собой в турне, поэтому мы оставили лак для волос дома. Так было намного проще готовиться к выступлению [смеётся]. Помню, я был в замешательстве, потому что все остальные были похожи на VINNIE VINCENT INVASION — блеск и самые грандиозные причёски, макияж и цвет, а SKID ROW — в ч/б. Помню, я сказал: "Это выглядит как ошибка — нас даже не видно. Это просто тени". Но это было просто идеально. В первой записи SKID ROW не было сделано ни одного неверного движения!»



О стремительном взлёте группы:



«Я помню ощущение, что мы начинаем становиться по-настоящему знаменитыми. Думаю, это было в тот момент тура BON JOVI, когда мы играли в Чикаго в местечке под названием Rosemont Horizon. До этого момента турне шло хорошо, но в тот вечер я сказал 20 000 человек, стоявшим передо мной: "Всё, вставайте, мужики. Пришло время рок-н-ролла". Я поднял руку, и вся арена встала за SKID ROW. Я повернулся и посмотрел на Rachel'a со словами: "Твою же мать! Это на самом деле происходит". В тот момент, когда вся арена встала на ноги и подняла руки вверх, это был тот самый момент, когда я понял, что мы будем иметь успех».



О временном исключении из тура BON JOVI из-за того, что он часто сквернословил на сцене:



«Мы на самом деле равнялись на MÖTLEY CRÜE. Vince Neil устраивал рэп в 80-х, он выходил на сцену и говорил: "Эй, Торонто! Что за х...я? Посмотри, сколько здесь сегодня сраных кисок, чувак!". [Смеётся]. Он был чертовски грубым и нецензурным, а я был фанатом Vince'a Neil'a. А также Dee Snider из TWISTED SISTER — каждое второе слово из его рта было "fuck", а я считал это весёлым. Родители, приводившие дочерей на шоу BON JOVI, так, похоже, не думали [смеётся]. Нас выгнали примерно на один день, а потом мы вернулись. Я помню, как мы ходили со Snake'ом по отелю где-то в Америке и не могли поверить, что нас выгнали из тура, но в то время мы считали это почётным знаком — типа: "Мы такие крутые, потому что нас выгнали из тура". Мы читали о том, что KISS выгоняли из туров, а VAN HALEN — никто не хотел выступать за David'ом Lee Roth'ом или KISS, так что мы не слишком расстроились [смеётся]».











