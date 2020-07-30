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Sebastian Bach

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DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»



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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider, бывший фронтмен SKID ROW Sebastian Bach и экс-барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy вошли в число музыкантов, которые подвергли жёсткой критике идею исполнительного директора Spotify Daniel'а Ek'а о том, что музыканты должны быть более продуктивными в эпоху стриминга.

Spotify годами ругают за слишком низкие отчисления музыкантам и авторам песен, при том что сервис даёт несправедливое преимущество артистам мэйджор-лейблов через редакционные плейлисты и другими способами.

На неделе Ek сказал в своём интервью для Music Ally:

«Сейчас у нас на площадке миллионы артистов. Говорят, они недовольны, но мы на самом деле редко видим кого-то конкретно, кто говорит об этом. Да, за все время существования сервиса я никогда не видел музыканта, который бы публично заявил, что он доволен деньгами, которые получает со стриминга. Но в частном порядке они об этом говорят не так уж и редко. У них просто нет стимула выражать это публично. Судя по нашим данным, становится всё больше и больше артистов, которые могут себе позволить жить на заработанные стримингом деньги.

Понятно, что многие из тех, кто благополучно существовал раньше, не впишутся в современный ландшафт. Как правило это такие музыканты, которые записывают что-то новое раз в три-четыре года и считают, что этого достаточно. В то время как сейчас нужно постоянно привлекать свою аудиторию. Нужно постоянно работать, создавать истории для своих поклонников вокруг своей музыки, поддерживать с ними постоянный диалог. Мне кажется, проблемы есть в основном у тех, кто считает, что всё должно делаться "как было раньше".

Ряд известных артистов выразили своё несогласие с Ek'ом, прежде всего в той части, которая касается создания большего объёма контента за те же деньги. Музыканты считают, что руководитель платформы не понимает, как устроен творческий процесс.

«Когда слушатель пользуется Spotify, он участвует в процессе, который убивает большую часть дохода ариста или автора, — написал в Твиттере Snider. — Количество музыкантов, которые достаточно богаты, чтобы пережить эти потери, не больше 0,0001 %. Daniel Ek предлагает нам сочинять и записывать больше за копейки? Да пошёл он в жопу»

В свою очередь Bach написал:

«Пусть этот парень сначала сам выпустит альбом, а потом я послушаю, что он говорит о моих».

Portnoy также критикует Ek'а:

«Вот же маленький жадный сучонок... Он зарабатывает миллиарды, воруя и раздавая чужую музыку... А теперь он ещё и предлагает создавать ещё больше музыки ДЛЯ НЕГО, чтобы заработать себе ещё больше!!!

У меня 8 полноценных альбомов выходит в 2020 году, и я заработаю на них сущие гроши. Так что его идея о том, что нужно записывать больше музыки, чтобы заработать, это полное дерьмо! Поддерживайте артистов НАПРЯМУЮ, если вы хотите, чтобы они могли продолжать работать».

На прошлой неделе Spotify обнародовал свои финансовые результаты за второй квартал, показав выручку 1,9 миллиард евро (2,2 миллиарда долларов), это прирост на 13 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. 131 миллион евро (или 154 миллиона долларов) пришли от рекламы, тогда как всё остальное — от подписки. Но, несмотря на увеличение выручки, Spotify также фиксирует потери в 356 миллионов евро (419 миллионов долларов) в течение квартала. За последний квартал сервис насчитывал 299 миллионов активных пользователей, 138 из них используют платный премиум-сервис.

DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH And MIKE PORTNOY React To SPOTIFY CEO:



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

hansi_hrb


7 авг 2020, 17:45		ну если б воровал уже б посадили, а значит воровства то и нету. Упоминали лейблы, ну так делайте свои, нанимайте людей, крутитесь. Прошлое умерло епт. Таусенд вон сотни тысяч на онлайн концертах заработал за карантин, а вы ноете как недоноски.

AlexTronenko


7 авг 2020, 17:51		Интересно про 8 альбомов у Портного, на данный момент про 5 только известно мне
Sons of Apollo - MMXX
Morse/Portnoy/George - Cove3r to Cov3r
John Petrucci - Terminal Velocity
BPMD - american made
Transatlantic - 5й альбом

Наверно с Нилом Морсом еще чтото записал

Sandro


7 авг 2020, 18:03		"ну если б воровал уже б посадили, а значит воровства то и нету."
Как раз-таки за крупные кражи сажают значительно реже, чем за спизженную бутылку жигулевского из пятерки. Надеюсь не надо объяснять почему?!

hansi_hrb


7 авг 2020, 18:11		Как раз-таки за крупные кражи сажают значительно реже, чем за спизженную бутылку жигулевского из пятерки. Надеюсь не надо объяснять почему?!

-----------------------------
в случае спутифай я бы с удовольствием послушал обьяснения. Почему чувак ворующий музыку у лейблов до сих пор не посажен и лейблы не жалуются, а дают права, а вот артисты плачут.

olly71


7 авг 2020, 18:19		О чём базар ? Если кому то из артистов не нравится что какое то лысое чмо продаёт за копейки его музыку в сети так запретите это ему делать . На западе закон соблюдается строго . и торгуйте своей музыкрй только на CD виниле и через бэндкамп .

Darkside.ru Member

The Sinner


7 авг 2020, 18:26		---Почему чувак ворующий музыку у лейблов до сих пор не посажен и лейблы не жалуются, а дают права, а вот артисты плачут.

ну вот с Вконтакте было - воровали музыку совсем. Мейджоры подали в суд, выиграли его, теперь с контакта идут какие-никакие отчисления. Думаю, что если отчисления не нравятся, то видимо надо тоже начать разбираться в юридической плоскости. Но как в старом анекдоте про колхоз, записывать говна, но МНОГО тоже ИМХО не выход

hansi_hrb


7 авг 2020, 18:30		Ну тут еще и в конкуренции проблема. Много хорошей музыки сейчас и продажи у всех могут просесть даже на банд кампе. Я раньше был большим поклонником портного, и фирмовые издания имею, но открыл для себя потом более интересную музыку портного даже на стримах не слушаю, не говоря уже о том, что бы тратить средства, как в былые годы.) думаю у каждого найдется что то такое) так что тут может быть миллион факторов, не только спутифай.

Svarg_1349


7 авг 2020, 18:32		"Мне кажется, проблемы есть в основном у тех, кто считает, что всё должно делаться "как было раньше"

Не ну а хули, он полностью прав. Тот же Бах всю жизнь живет и обеспечивает себя, только благодаря первым двум альбомам Skid Row. Снайдера туда же, записал пару релизов в восьмидесятых и выебывается этим по сей день, удивляясь почему на стадионах их никто не ждет. А музыка своей ценности не потеряла ни на секунду, люди слушают музыку легально, на концерты и фестивали с каждым годом народу ходит все больше и больше. На те же Хэллфесты, Вакены и Коачеллы с Гластонбери билетов в принципе никогда нет. Потому-что они разлетаются за час.

Svarg_1349


7 авг 2020, 18:34		А музыкантов ругать смысла никакого нет. На то они и музыканты не имеющие представления, как устроен айти-бизнес, да и реальный большой бизнес в принципе.

hansi_hrb


7 авг 2020, 18:36		пусть пишет не 8 альбомов в год, а по хиту раз в месяц или два, а в остальное время работает с видеографами над клипаками. И даже с ютуба можно будет жить.

Lord Iscariah


7 авг 2020, 18:48		Spotify херня для сраных хипстеров, нихрена не платят музыкантам почти, все себе забирают. Полностью поддерживаю Портного.

Svarg_1349


7 авг 2020, 19:15		Lord Iscariah, ты сам еще тот хипстер.

hansi_hrb


7 авг 2020, 19:23		А музыкантов ругать смысла никакого нет. На то они и музыканты не имеющие представления, как устроен айти-бизнес, да и реальный большой бизнес в принципе.

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Да ведь если недоволен, всегда можно поговорить с кем на лейбле или с менеджером или почитать что то. А не городить околесицу. Тем более сейчас, в век очень доступной информации и коммуникации.


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