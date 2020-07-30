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DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»



Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider, бывший фронтмен SKID ROW Sebastian Bach и экс-барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy вошли в число музыкантов, которые подвергли жёсткой критике идею исполнительного директора Spotify Daniel'а Ek'а о том, что музыканты должны быть более продуктивными в эпоху стриминга.



Spotify годами ругают за слишком низкие отчисления музыкантам и авторам песен, при том что сервис даёт несправедливое преимущество артистам мэйджор-лейблов через редакционные плейлисты и другими способами.



На неделе Ek сказал в своём интервью для Music Ally:



«Сейчас у нас на площадке миллионы артистов. Говорят, они недовольны, но мы на самом деле редко видим кого-то конкретно, кто говорит об этом. Да, за все время существования сервиса я никогда не видел музыканта, который бы публично заявил, что он доволен деньгами, которые получает со стриминга. Но в частном порядке они об этом говорят не так уж и редко. У них просто нет стимула выражать это публично. Судя по нашим данным, становится всё больше и больше артистов, которые могут себе позволить жить на заработанные стримингом деньги.



Понятно, что многие из тех, кто благополучно существовал раньше, не впишутся в современный ландшафт. Как правило это такие музыканты, которые записывают что-то новое раз в три-четыре года и считают, что этого достаточно. В то время как сейчас нужно постоянно привлекать свою аудиторию. Нужно постоянно работать, создавать истории для своих поклонников вокруг своей музыки, поддерживать с ними постоянный диалог. Мне кажется, проблемы есть в основном у тех, кто считает, что всё должно делаться "как было раньше".



Ряд известных артистов выразили своё несогласие с Ek'ом, прежде всего в той части, которая касается создания большего объёма контента за те же деньги. Музыканты считают, что руководитель платформы не понимает, как устроен творческий процесс.



«Когда слушатель пользуется Spotify, он участвует в процессе, который убивает большую часть дохода ариста или автора, — написал в Твиттере Snider. — Количество музыкантов, которые достаточно богаты, чтобы пережить эти потери, не больше 0,0001 %. Daniel Ek предлагает нам сочинять и записывать больше за копейки? Да пошёл он в жопу»



В свою очередь Bach написал:



«Пусть этот парень сначала сам выпустит альбом, а потом я послушаю, что он говорит о моих».



Portnoy также критикует Ek'а:



«Вот же маленький жадный сучонок... Он зарабатывает миллиарды, воруя и раздавая чужую музыку... А теперь он ещё и предлагает создавать ещё больше музыки ДЛЯ НЕГО, чтобы заработать себе ещё больше!!!



У меня 8 полноценных альбомов выходит в 2020 году, и я заработаю на них сущие гроши. Так что его идея о том, что нужно записывать больше музыки, чтобы заработать, это полное дерьмо! Поддерживайте артистов НАПРЯМУЮ, если вы хотите, чтобы они могли продолжать работать».



На прошлой неделе Spotify обнародовал свои финансовые результаты за второй квартал, показав выручку 1,9 миллиард евро (2,2 миллиарда долларов), это прирост на 13 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. 131 миллион евро (или 154 миллиона долларов) пришли от рекламы, тогда как всё остальное — от подписки. Но, несмотря на увеличение выручки, Spotify также фиксирует потери в 356 миллионов евро (419 миллионов долларов) в течение квартала. За последний квартал сервис насчитывал 299 миллионов активных пользователей, 138 из них используют платный премиум-сервис.







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