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SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO



В недавнем интервью The Aquarian Weekly SEBASTIAN BACH вновь коснулся темы своих отношений с вокалистом FOZZY:



«Я открыт для всего и для всех. Если я прочитал, что какая-то группа заявляет: "Мы будущее рок-н-ролла, и мы будем новыми THE ROLLING STONES", я думаю, что это нечто невероятное, как я упустил такое-то?! Потом я смотрю видео и вижу, что вокалист на 100 % фанерщик. "Странно как-то, но это совсем не ROLLING STONES". Ну ладно, бывает, когда я открываю ещё одно видео, где они выступают в большом зале перед NICKELBACK, и снова чувак поёт под фанеру. Потом мне кто-то говорит: "Вот видос, тут 146 % всё по чесноку". Да г...о вопрос, брателло! И я вижу, что он опять поёт под фанеру. Это же безумие какое-то. Это не моё мнение, это факты! Можете сами посмотреть. И не я начинаю драку. Но не надо рассказывать мне о том, как петь на концертах, потому что я никогда не использовал фанеру и даже не знаю, как это делать.



Axl Rose поёт вживую. Mark McGrath из SUGAR RAY поёт вживую, я выступал с ним в ROYAL MACHINES, и мы не использовали никаких подкладок. Dee Snider и вокалист RATT Stephen Pearcy поют вживую. А фанера принижает усилия настоящих вокалистов. И возникает вопрос: "Может, это я что-то не то делаю, может, нужно использовать фанеру и не заниматься месяц перед туром, не разогреваться по часу перед каждым концертом?"»



Bach также ответил и на обвинения Jericho в том, что использует псевдоним:



«Я поменял пару букв в моём имени [Bierk]. Ну а как насчёт Mongoose McQueen? Чего бы не использовать его на сцене? [Так зовут Chris'a Jericho].



И вот ещё что: профессиональные рестлеры — отстой. Все хотят быть рок-звездой. Это же умора. Всё, что нужно: записал фанеру, вышел на сцену и прыгай до чёртиков. Хочешь с барабанной установки, хочешь просто так — не имеет никакого значения, всё равно ведь вокал идёт в записи».







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