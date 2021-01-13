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Sebastian Bach

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18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»
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SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO



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В недавнем интервью The Aquarian Weekly SEBASTIAN BACH вновь коснулся темы своих отношений с вокалистом FOZZY:

«Я открыт для всего и для всех. Если я прочитал, что какая-то группа заявляет: "Мы будущее рок-н-ролла, и мы будем новыми THE ROLLING STONES", я думаю, что это нечто невероятное, как я упустил такое-то?! Потом я смотрю видео и вижу, что вокалист на 100 % фанерщик. "Странно как-то, но это совсем не ROLLING STONES". Ну ладно, бывает, когда я открываю ещё одно видео, где они выступают в большом зале перед NICKELBACK, и снова чувак поёт под фанеру. Потом мне кто-то говорит: "Вот видос, тут 146 % всё по чесноку". Да г...о вопрос, брателло! И я вижу, что он опять поёт под фанеру. Это же безумие какое-то. Это не моё мнение, это факты! Можете сами посмотреть. И не я начинаю драку. Но не надо рассказывать мне о том, как петь на концертах, потому что я никогда не использовал фанеру и даже не знаю, как это делать.

Axl Rose поёт вживую. Mark McGrath из SUGAR RAY поёт вживую, я выступал с ним в ROYAL MACHINES, и мы не использовали никаких подкладок. Dee Snider и вокалист RATT Stephen Pearcy поют вживую. А фанера принижает усилия настоящих вокалистов. И возникает вопрос: "Может, это я что-то не то делаю, может, нужно использовать фанеру и не заниматься месяц перед туром, не разогреваться по часу перед каждым концертом?"»

Bach также ответил и на обвинения Jericho в том, что использует псевдоним:

«Я поменял пару букв в моём имени [Bierk]. Ну а как насчёт Mongoose McQueen? Чего бы не использовать его на сцене? [Так зовут Chris'a Jericho].

И вот ещё что: профессиональные рестлеры — отстой. Все хотят быть рок-звездой. Это же умора. Всё, что нужно: записал фанеру, вышел на сцену и прыгай до чёртиков. Хочешь с барабанной установки, хочешь просто так — не имеет никакого значения, всё равно ведь вокал идёт в записи».

SEBASTIAN BACH Once Again Accuses CHRIS JERICHO Of



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


18 янв 2021, 11:58		Бах прям из кожи лезет, лишь бы создать хоть какой-то инфоповод. Вокалист он хороший, но увы, уровень долбоебизма у него выше.


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