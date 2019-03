сегодня



SEBASTIAN BACH выступил с DEVON ALLMAN PROJECT



SEBASTIAN BACH опубликовал следующее сообщение:



«Ладно, беру свои слова обратно. Иногда съёмка концертов может быть не настолько бесполезным делом. Я не могу не поблагодарить мою жену Сюзанну за то, что она сняла это видео. Это и правда одна из моих самых любимых песен. Смотреть этот клип с участием Devon'а Allman'a, Duanne'ом Betts'ом и the Devon Allman Project очень трогательно и приятно. Это мы сыграли примерно в час ночи в рамках финального шоу The Rock Legends Cruise, и, быть может, это одна из моих самых любимых вещей из всех, что я когда-либо публиковал в Сети. Эта музыка просто ласкает слух. И я не могу не отблагодарить Devon'a Allman'a, Duanne'a Betts'a и the Devon Allman Project за то, что они пригласили меня на сцену. Безо всяких репетиций. Этот момент я буду помнить всю свою жизнь. Большое вам спасибо! Ну а теперь врубайте и сделайте звук погромче!»















просмотров: 231