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Sebastian Bach

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5 мар 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с DEVON ALLMAN PROJECT

22 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW

31 дек 2018 : 		 SEBASTIAN BACH — участникам SKID ROW: «У вас было семь сраных вокалистов — может, это вам работать с ними сложно?»

20 ноя 2018 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

4 июл 2018 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет PANTERA

8 май 2018 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH начал работу над демо к новому альбому

1 мар 2018 : 		 SEBASTIAN BACH из студии

19 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH работает над сольником

6 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH: «DONALD TRUMP и AXL ROSE показали, что Интернет уже не торт»

13 ноя 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

30 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет AC/DC, RUSH, JIMI HENDRIX

11 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Новый альбом будет более вокально-ориентированный»

9 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «STRYPER — отстой»

20 сен 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не знаю, что отвечать тем, кто спрашивает про реюнион»

15 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я чувствую себя лучше!»

2 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продаёт джинсовку

29 июл 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продает обувь

22 июн 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH

6 июн 2017 : 		 SEBASTIAN BACH нашел барабанщика

30 май 2017 : 		 SEBASTIAN BACH о Крисе Корнелле

9 мар 2017 : 		 SEBASTIAN BACH собирается начать работу над новым материалом

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

20 фев 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH 2002 года

16 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH: «Кристина Эпплгейт бросила Брэда Питта ради меня»

13 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о словах MICHAEL'a SWEET'a
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SEBASTIAN BACH выступил с DEVON ALLMAN PROJECT



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SEBASTIAN BACH опубликовал следующее сообщение:

«Ладно, беру свои слова обратно. Иногда съёмка концертов может быть не настолько бесполезным делом. Я не могу не поблагодарить мою жену Сюзанну за то, что она сняла это видео. Это и правда одна из моих самых любимых песен. Смотреть этот клип с участием Devon'а Allman'a, Duanne'ом Betts'ом и the Devon Allman Project очень трогательно и приятно. Это мы сыграли примерно в час ночи в рамках финального шоу The Rock Legends Cruise, и, быть может, это одна из моих самых любимых вещей из всех, что я когда-либо публиковал в Сети. Эта музыка просто ласкает слух. И я не могу не отблагодарить Devon'a Allman'a, Duanne'a Betts'a и the Devon Allman Project за то, что они пригласили меня на сцену. Безо всяких репетиций. Этот момент я буду помнить всю свою жизнь. Большое вам спасибо! Ну а теперь врубайте и сделайте звук погромче!»

SEBASTIAN BACH Performs Live And Unrehearsed With DEVON ALLMAN PROJECT On Rock Legends Cruise 2019 -






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