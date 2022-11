сегодня



Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH



RONNIE RADKE в рамках одного из недавних интервью вернулся к теме перепалки с SEBASTIAN BACH по поводу ноутбуков:



«Я стою на своем и придерживаюсь того, во что верю. Он был настолько груб; он просто невоспитанный! Некоторые выдающиеся люди в музыке написали мне в DMed [личные сообщения]. Это заставило меня почувствовать себя намного лучше. Я не хочу их называть. Но они были на моей стороне. Даже некоторые знаменитые рестлеры — некоторые легендарные рестлеры — тоже написали мне. И они говорили: "Он всегда был засранцем". Я такой: "Что ты имеешь в виду? Я не знал этого. Я понятия не имел". А мне в ответ: "Ага. Смотри". И он показал мне свои скриншоты. Я, типа, "Боже, он так груб со многими людьми. Боже мой"».



По поводу того, как началась словесная война между ним и Bach'ом, Radke сказал:



«Все началось с того, что я сказал, что не могу выступать на концертах, потому что наши ноутбуки — это как наш двигатель, и я придерживаюсь этого мнения. Наша самая популярная песня стала почти мультиплатиновой, она была № 1 на радио, и 60 процентов песни — это буквально рэп-бит. Неужели я должен... Они не понимают этого, просто не понимают. Это не похоже на SKID ROW или MÖTLEY CRÜE. Даже MÖTLEY CRÜE — Nikki Sixx встал на мою защиту, чувак. Я считаю, что это супер круто. Он тоже защищал меня.



Для любого динозавра, который не понимает, что я сейчас говорю — в буквальном смысле динозавра — у каждой группы, которую вы слышали за последние 20 лет, есть ноутбуки. KISS — я к тому, что у всех старых групп есть ноутбуки!



Мы используем ноутбуки. Я не выйду на сцену без него. В нем есть клик-трек, чтобы следить за временем. В нем есть рэп-биты, без которых мы не можем выступать. Наша самая популярная песня, фаны будут очень разочарованы, если мы не сыграем "Popular Monster" или "Voices In My Head". Это просто новый коктейль; это как другой способ работы. Так и есть — это как двигатель. Без него мы не можем работать. Мы — часть двигателя, и это помогает. То есть, да, я могу спеть а капелла, но это будет звучать не так хорошо. Я не знаю, чего они от меня хотят. Думаю, они просто злятся. Я не знаю. Они сумасшедшие!»







