SEBASTIAN BACH в шоу Маска.

Оказалось, что под маской Tiki в новом сезоне шоу "The Masked Singer" скрывался SEBASTIAN BACH. В 10-м сезоне ведущим шоу стал Ник Кэннон, а экспертами - Дженни Маккарти Уолберг, Николь Шерзингер, Кен Чон и Робин Тик.



Николь была единственной, кто правильно угадал голос Bach, который занимается сольной карьерой после увольнения из SKID ROW в 1996 году.



«Именно его связь со мной стала решающим фактором. В 2006 году я выступала на одном концерте с этой легендой, и мы заметили в песне SKID ROW "Monkey Business" ключ к отгадке»



Перед тем как Тики исполнил классическую песню KISS "I Was Made for Lovin' You", он рассказал немного о своем пути от ребенка из маленького городка до всемирно известного исполнителя.



«Когда я был ребенком, мой приятель попросил меня записаться в хор. Он сказал, что если я попаду туда, то буду получать стипендию в три бакса каждый месяц. Я спросил: "Что такое стипендия? Но я знал, что три бакса означают еще два плаката KISS. Итак, я прошел прослушивание, и поскольку у меня был очень высокий голос, меня выбрали ведущим сопрано.



Кто бы мог подумать, что я буду гастролировать до конца своих дней. Это лишний раз доказывает, что никогда нельзя упускать возможности, потому что ты понятия не имеешь, куда все это может тебя привести»..



О том, почему он решил принять участие в шоу, в интервью Variety он рассказал следующее:



«Я люблю петь, и, честно говоря, я увидел на шоу несколько своих очень крутых друзей — в частности, Dee Snider и Bret Michaels. Я всегда любил большие постановки. Я только что побывал на последнем концерте KISS в Мэдисон Сквер Гарден. И я всегда любил костюмы, грим, дым и свет. "'The Masked Singer' — это определенно масштабная программа с большим количеством постановок. До того как я попал в шоу, я думал, что это больше похоже на комическую костюмированную постановку и поначалу так все и было. Но потом, когда я уже стал участвовать в выпусках, я обнаружил, что главное здесь — это исполнение песен. Я был очень рад стать частью этого шоу, потому что я люблю петь».







