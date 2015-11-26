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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»



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В недавнем интервью с RadioactiveMike Z, ведущим радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", Sebastian Bach рассказал о первой купленной им пластинке METALLICA:

«Я купил [дебютный альбом METALLICA] "Kill 'Em All", когда он был импортным, он только вышел в 1983 году. Я жил в маленьком городке в Канаде под названием Питерборо, и в местном музыкальном магазине был отдел хэви-металла с импортными альбомами. Я пролистывал альбомы, а это было во времена тотального глэма — MÖTLEY CRÜE, WRATCHCHILD и всех этих глэм-групп. Я просматривал альбомы и увидел пластинку METALLICA "Kill 'Em All", и у неё не было фотографии на обложке. Тогда я взял её, развернул, посмотрел на фотографию на обороте "Kill 'Em All" и сказал: "Ничего себе! Это самая уродливая [группа парней], которую я когда-либо видел в своей жизни". [Смеётся]. "Поглядите на этих парней". Я говорю: "Как это может быть фотографией их группы?" [Смеётся]. И я купил её сразу же, потому что думал, что они выглядят ужасно. Я говорю: "Это самая безумная штука, которую я когда-либо видел".
Так что я купил пластинку, как только она вышла, чувак, и я стал настоящим фанатом. Я видел их в концертном зале Masonic Temple в Торонто во время того тура, а потом я купил "Ride The Lightning", когда он только вышел — сразу же, в первый день — так что я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными. Когда я купил тот альбом METALLICA, ANVIL были в 20 раз известнее METALLICA. Так что представьте себе. [Смеётся]».

SEBASTIAN BACH Bought METALLICA





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