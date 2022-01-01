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SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились



SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET решили прекратить давнюю вражду, старт которой датирован ноябрем 2016 года. Встретившись лицом к лицу, музыканты решили зарыть топор войны и даже спеть вместе:



«Вполне в духе рок-н-ролла... У нас только одна жизнь. Нам повезло, что мы здесь. От Господа нашего Иисуса, Бога, я сейчас абсолютно серьезен... Дамы и господа, я хотел бы поприветствовать на сцене мистера Michael Sweet из STRYPER. Рок-н-ролл объединяет нас; вот что делает рок-н-ролл. Давайте прямо сейчас попробуем его услышать... Жизнь слишком коротка!»





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