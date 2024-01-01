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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени



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В новом интервью для радиостанции 96.1 KLPX бывшего вокалиста SKID ROW Sebastian'a Bach'a спросили, почему после выхода его последнего альбома "Give 'Em Hell" ему понадобилось почти 10 лет, чтобы выпустить новую музыку. Он ответил:

«Это во многом связано с состоянием бизнеса, а также с пандемией. На пару лет это выбило почву из-под ног. Но именно тогда я и взялся за дело, потому что мне больше нечем было заняться, кроме видеообращений. [Смеётся]. Так что я использовал это время, чтобы поехать в Орландо, штат Флорида. Мы все жили в студии [продюсера Майкла] "Элвиса" Баскетта, Studio Barbarosa [в Готе, штат Флорида]. У меня никогда не было подобного опыта. Ближе всего к подобной ситуации была работа над первым альбомом SKID ROW. Тогда мы жили в одном отеле, но не в одном доме. Во время работы над этим альбомом мы жили все вместе и сосредоточились на пластинке. И я не могу дождаться момента, когда он выйдет. С нетерпением жду, когда вы его услышите».

По поводу музыкантов, принимавших участие в сочинении и записи его предстоящего альбома, Bach сказал:

«Я записал предыдущий альбом 10 лет назад. Это просто безумие. Я думал, что это было восемь лет назад, но мне говорят, что прошло уже десять. Я не знаю точно. Называется он "Give 'Em Hell" — это был мой последний альбом. И я работал с гитаристом по имени Девин Бронсон, с которым меня познакомил Дафф Маккаган из GUNS N' ROSES. Он сказал: "Баз, я знаю одного гитариста, он просто невероятный автор песен. Ты должен с ним встретиться". Так что Дафф приложил к этому руку, он был на моей последней пластинке. Я снова объединился с Дэвином Бронсоном. Он просто заваливает меня риффами. Он присылает мне около пяти идей, и мне нравятся две из них, но он не обижается. Он говорит: "Хорошо". А потом он присылает мне ещё 10. Вот так всё и происходило. Но когда я собрался записывать альбом, Майлз Кеннеди из ALTER BRIDGE связался с Элвисом, своим приятелем, и сказал: "Себастьян не хочет послушать мои идеи?" А я говорю: "Ты что, шутишь?" Я не против, если мой сосед напишет хорошую песню».




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