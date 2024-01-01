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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме



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Во время нового выступления на "The Mistress Carrie Podcast" бывшего вокалиста SKID ROW Sebastian'a Bach'a попросили назвать идеально созданную, идеально написанную песню, которую он хотел бы написать сам. Он ответил:

«Сложно выбрать, так как их слишком много, но если спросить у меня: "Не мог бы ты привести пример хорошо созданной песни, которая является твоей любимой?", это могут быть разные вещи. Например, один из моих любимых альбомов KISS — "Hotter Than Hell", и я много раз читал в интернете: "Мне бы понравилась эта запись, но я ненавижу её продюсирование". А я говорю: "Но именно это и делает альбом лучше". Он звучит адски. Он называется "Hotter Than Hell" — идеально. Но я бы не стал относить его к идеальным работам, потому что у него не очень хороший звук. Но не очень хороший звук и у MOTÖRHEAD, а я люблю MOTÖRHEAD.

Если вы спросите: "Какие песня и альбом сделаны лучше всего?", я скажу... Возможно, это вас утомит, но это виниловая версия на 45 об./мин, оригинальная мастер-запись, специальное оригинальное мастер-переиздание "The Nightfly" Дональда Фагена. И песня, которую я считаю хорошо сделанной, называется "I.G.Y." Это первая песня на пластинке. Когда я хочу произвести на кого-то впечатление своей стереосистемой, я включаю именно эту песню. И у людей челюсти падают на пол в моей гостиной, когда они слышат, насколько хорошо сделана эта песня».




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