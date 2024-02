сегодня



SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме



Во время нового выступления на "The Mistress Carrie Podcast" бывшего вокалиста SKID ROW Sebastian'a Bach'a попросили назвать идеально созданную, идеально написанную песню, которую он хотел бы написать сам. Он ответил:



«Сложно выбрать, так как их слишком много, но если спросить у меня: "Не мог бы ты привести пример хорошо созданной песни, которая является твоей любимой?", это могут быть разные вещи. Например, один из моих любимых альбомов KISS — "Hotter Than Hell", и я много раз читал в интернете: "Мне бы понравилась эта запись, но я ненавижу её продюсирование". А я говорю: "Но именно это и делает альбом лучше". Он звучит адски. Он называется "Hotter Than Hell" — идеально. Но я бы не стал относить его к идеальным работам, потому что у него не очень хороший звук. Но не очень хороший звук и у MOTÖRHEAD, а я люблю MOTÖRHEAD.



Если вы спросите: "Какие песня и альбом сделаны лучше всего?", я скажу... Возможно, это вас утомит, но это виниловая версия на 45 об./мин, оригинальная мастер-запись, специальное оригинальное мастер-переиздание "The Nightfly" Дональда Фагена. И песня, которую я считаю хорошо сделанной, называется "I.G.Y." Это первая песня на пластинке. Когда я хочу произвести на кого-то впечатление своей стереосистемой, я включаю именно эту песню. И у людей челюсти падают на пол в моей гостиной, когда они слышат, насколько хорошо сделана эта песня».







