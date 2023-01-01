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SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно



В новом интервью 105.5 WDHA в Морристауне, штат Нью-Джерси, экс-вокалист SKID ROW Sebastian Bach вновь затронул тему воссоединения со своими бывшими коллегами по группе:



«Нет никаких препятствий, по которым оригинальный состав SKID ROW не мог бы воссоединиться. И я говорю это потому, что мы всё ещё живы и здоровы. И я думаю, что причина, по которой этого не произошло, — это просто бизнес. Нельзя злиться на кого-то, с кем ты не был в одной комнате с 1996 года».







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