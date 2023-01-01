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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 39
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 27
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
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Sebastian Bach

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9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска

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5 сен 2023 : 		 SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS

30 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу

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9 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии

9 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке

6 дек 2022 : 		 SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW

23 ноя 2022 : 		 Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH

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4 ноя 2022 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились

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7 сен 2022 : 		 SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии

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SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно



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В новом интервью 105.5 WDHA в Морристауне, штат Нью-Джерси, экс-вокалист SKID ROW Sebastian Bach вновь затронул тему воссоединения со своими бывшими коллегами по группе:

«Нет никаких препятствий, по которым оригинальный состав SKID ROW не мог бы воссоединиться. И я говорю это потому, что мы всё ещё живы и здоровы. И я думаю, что причина, по которой этого не произошло, — это просто бизнес. Нельзя злиться на кого-то, с кем ты не был в одной комнате с 1996 года».




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