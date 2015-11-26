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Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH



Жена Sebastian'a Bach'a Suzanne сделала видео с поддержкой гитариста Brent'a Woods'a, у которого была обнаружена редкая форма лейкемии, — в 46-минутном ролике слова поддержки выразили участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS, SLIPKNOT, JANE'S ADDICTION, STEEL PANTHER и THE DEAD DAISIES.













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