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Sebastian Bach

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7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»
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Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH



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Жена Sebastian'a Bach'a Suzanne сделала видео с поддержкой гитариста Brent'a Woods'a, у которого была обнаружена редкая форма лейкемии, — в 46-минутном ролике слова поддержки выразили участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS, SLIPKNOT, JANE'S ADDICTION, STEEL PANTHER и THE DEAD DAISIES.

KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS Members, Others Send Get-Well Messages To SEBASTIAN BACH





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