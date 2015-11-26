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Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом



В рамках недавнего разговора с подкастом "Talking With Mark Strigl" лидер ACCEPT Wolf'a Hoffmann ответил на вопрос о том, помнит ли он момент, когда работал над песней для сольного альбома SEBASTIAN'a BACH'a "Bring 'Em Bach Alive!":



«Да, немного помню. Он сумасшедший засранец. Нет, я имею в виду, что он весёлый парень, но в то же время он очень требовательный. Он действительно очень энергичный парень, и это изматывает тебя через день или два. Но мне всегда нравился его энтузиазм. Я не уверен, что смогу выдержать это 24 часа в сутки, это слегка изнуряет. Но мы хорошо провели время. Всего полтора дня или около того, чтобы записать один трек. Но он энергичный. Он весь такой: "Эй, чувак...", и всё время кричит на тебя. Я не привык к этому. Мой менталитет и его, возможно, не очень хорошо совпадают. Но это было весело».



















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