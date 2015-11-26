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SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW



Фэн-видео с выступления Sebastian'a Bach'a, исполняющего классическую песню SKID ROW "I Remember You", доступно ниже. Концерт состоялся 16 февраля на Rock Legends Cruise VII.















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