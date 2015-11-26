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Sebastian Bach

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22 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW

31 дек 2018 : 		 SEBASTIAN BACH — участникам SKID ROW: «У вас было семь сраных вокалистов — может, это вам работать с ними сложно?»

20 ноя 2018 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

4 июл 2018 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет PANTERA

8 май 2018 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

25 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH начал работу над демо к новому альбому

1 мар 2018 : 		 SEBASTIAN BACH из студии

19 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH работает над сольником

6 фев 2018 : 		 SEBASTIAN BACH: «DONALD TRUMP и AXL ROSE показали, что Интернет уже не торт»

13 ноя 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

30 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет AC/DC, RUSH, JIMI HENDRIX

11 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Новый альбом будет более вокально-ориентированный»

9 окт 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «STRYPER — отстой»

20 сен 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не знаю, что отвечать тем, кто спрашивает про реюнион»

15 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я чувствую себя лучше!»

2 авг 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продаёт джинсовку

29 июл 2017 : 		 SEBASTIAN BACH продает обувь

22 июн 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH

6 июн 2017 : 		 SEBASTIAN BACH нашел барабанщика

30 май 2017 : 		 SEBASTIAN BACH о Крисе Корнелле

9 мар 2017 : 		 SEBASTIAN BACH собирается начать работу над новым материалом

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

20 фев 2017 : 		 Концертное видео SEBASTIAN BACH 2002 года

16 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH: «Кристина Эпплгейт бросила Брэда Питта ради меня»

13 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о словах MICHAEL'a SWEET'a

10 дек 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о возможном реюнионе SKID ROW
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SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW



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Фэн-видео с выступления Sebastian'a Bach'a, исполняющего классическую песню SKID ROW "I Remember You", доступно ниже. Концерт состоялся 16 февраля на Rock Legends Cruise VII.



Watch SEBASTIAN BACH Perform SKID ROW




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