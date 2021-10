сегодня



Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH



Doc McGhee, работавший с KISS, MÖTLEY CRÜE, BON JOVI, SKID ROW и многими другими группами в новом подкасте "Conversations With..." рассказал о важности химии в команде:



«Группы — это как брак, понимаете? И у вас есть проблемы с тем, чтобы удержать любую группу вместе. И больше групп распадается, чем остаётся, это точно.



Когда Sebastian Bach ушёл из SKID ROW, а потом мне пришлось делать ужасное грёбаное телешоу под названием... Я делал его для MTV — для Rick Krim на MTV... VH1. И он сказал: "Ты должен сделать для меня эту штуку под названием "SuperGroup". Ты собираешь супергруппу. Но мы не можем сказать, кто там ещё будет". Я отвечаю: "Ну, я не буду этим заниматься, потому что я не хочу получить грёбаных идиотов, так что и я буду выглядеть как идиот". [Он говорит]: "Нет, нет. Это будет круто. Я сделаю всё для тебя". Бла-бла-бла-бла. "Хорошо. Хорошо". Я согласился. [Группа состояла из] Sebastian'a Bach'a, Ted'a Nugent'a, паренька из BIOHAZARD [Evan'a Seinfeld'a], басиста... и Jason'a Bonham'a. Я нахожусь там с Sebastian'ом, и кто-то говорит мне: "Ты знаешь, Sebastian злится на тебя". А я отвечаю: "Ну и ладно. За что он может на меня злиться? Прошли годы с тех пор, как он был в SKID ROW. На что он может злиться?" — "Ну, ты забрал у него все его издательские права". Тогда я ответил: "Правда? Я забрал у него все его издательские права? Как, б$$$ь, я лишил его издательских прав? Давай позовём Sebastian'a". И я вызвал его. И спрашиваю: "Итак, Baz, я слышал, что ты думаешь, что я отобрал у тебя твои издательские права". Он отвечает: "Я не получал никаких издательских прав". Я ему: "Sebastian, ты ничего не написал. Если ты ничего не пишешь, ты ничего не получишь". Но он не получил... Так что, типа, а ладно, неважно».



Размышляя о периоде, когда Bach покинул SKID ROW в 1996 году, в то время как он всё ещё был менеджером коллектива, McGhee сказал:



«Я не говорил [гитаристу SKID ROW] Snake'у [Дэйву Сабо], которого я люблю, и Scotti [Hill'у, гитаристу] и Rachel'у [Bolan'у, басисту], которые мне очень, очень дороги и [являются] хорошими людьми, я не говорил им: "Знаете что? Мы найдём лучшего вокалиста, и мы пойдём дальше и поимеем его". Я сказал: "Вы в жопе. Извините. Ребята, не можете играть друг с другом? Вы снова будете играть в платных туалетах, используя свою собственную мелочь — хотя с художественной точки зрения вам так будет лучше. Вы никогда не были невестой; вы были подружкой невесты". Но после "Slave To The Grind" у них был шанс попасть в тур PANTERA и тур GN'R, у них был шанс сделать этот шаг вверх, но они не смогли его сделать. Но я что, б$$$ь, буду выгонять вокалиста? Да ты, б$$$ь, совсем дебил, что ли?»













+0 -0



просмотров: 276