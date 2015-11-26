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SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину



В рамках недавнего разговора с "Rock & Tell" SEBASTIAN BACH признался, что на карантине несколько охладел к вину. Ввспомнив о том, когда за вечер с Roger'ом Daltrey они приговорили немало вина, он добавил:



«Скажу сейчас кое-что странное. Я как-то во время карантина стал меньше тяготеть к вину. Не знаю даже почему, но порой я пью вечерком, потом часа в три-четыре ночи просыпаюсь и думаю: "Вот же хрень!" Как-то всё пошло на спад. В локдаун пить совсем не то, что пить в туровом автобусе после концертов (смеётся). Вот вам цитата на века!»







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